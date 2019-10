Parlamento pide con una declaración institucional mejorar la calidad de vida de personas con problemas de salud mental

SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una declaración institucional por la que reclama mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familiares y allegados.

La declaración institucional, que ha leído la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, antes de dar paso a las preguntas de la sesión de control al Gobierno dirigidas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, se hace eco de las reivindicaciones de la Feafes, entidad sin ánimo de lucro, considerada de interés social, que tiene el objetivo de favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental y la de sus familias, además de defender sus derechos.

En concreto, apoyado por los cinco grupos parlamentarios --PSOE-A, PP-A, Adelante Andalucía, Ciudadanos (Cs) y Vox--, el texto incide en que precisamente en este día, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, que sirve para trasladar al conjunto de la sociedad las reivindicaciones y hacer visible el colectivo al que representa la referida federación.

Sostiene la declaración institucional que para Feafes la prevención del suicidio es un tema de vital importancia que debe ser tratado de manera integral pues, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 800.000 personas se suicidan al año en el mundo, situándose la cifra de fallecidos en diez al día en España, "una cifra que duplica la de los accidentes de tráfico".

Tras señalar que el Estatuto de Autonomía de Andalucía ampara la atención sanitaria pública y que las personas con trastornos mentales tienen derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes, el texto defiende que "es el momento de que el sistema social y sanitario realice una apuesta clara por dar un paso más en el desarrollo del modelo de atención a este colectivo, con mayor calidad y humanidad".

Y, en concreto, "que se base en los principios de atención integral, pública, en comunidad, con una visión integradora de la recuperación, tanto de las propias personas afectadas, como de sus familiares y allegados".

"Tenemos que lograr dar una respuesta a los problemas más complejos a los que nos estamos enfrentando, que generan un gran sufrimiento y que están desbordando todos los niveles de atención como son los problemas de adicciones y salud mental graves que requieren un abordaje integral y continuado por los servicios de drogodependencias y salud mental y los problemas de salud mental diagnosticados como trastornos límite de la personalidad para cuya atención no estamos encontrando recursos ni profesionales preparados", añade.

Asimismo, defienden que se requiere un esfuerzo adicional por parte de todas las instituciones implicadas en la atención a las personas más vulnerables "para dar un salto más allá desde la reforma psiquiátrica".

De este modo, los cinco partidos andaluces entienden que "es necesario un gran cambio de forma de trabajar, con un enfoque verdaderamente comunitario e integral, un modelo basado en la convención de la ONU de protección de personas con discapacidad, basado en el respeto, en la prestación de apoyos y en la dignidad de las personas, de su imagen y de su honor".

Además, precisa la declaración institucional que la apuesta tiene que ser la creación, impulso y mantenimiento de los equipos de tratamiento asertivo comunitario en cada una de las unidades de salud mental comunitaria de Andalucía ya que "es la forma de atención más eficaz en términos de disminución de costes en camas hospitalarias y en reducción de sufrimiento por tanto se requiere un compromiso firme y una apuesta clara por esta forma de atención comunitaria".

"Hay que dar esperanza de solución al sufrimiento de las personas con una respuesta cálida y de calidad, con profesionales comprometidos, formados e informados", agrega el texto, que también aboga por "humanizar las unidades de hospitalización y terminar con las medidas coercitivas en el ámbito de la atención a la salud mental y buscar una solución que no atente contra la dignidad y la libertad de la persona".

Con todo, la declaración institucional hace hincapié en que "no es fácil cambiar conciencias", en que "de un día para otro no se forma a los profesionales y se sensibiliza a la población" y que "no es fácil dar respuesta a los problemas de adicciones a tóxicos y problemas de salud mental", si bien señala que "es necesario crear urgentemente equipos multidisciplinares de tratamiento asertivo comunitario en todas las provincias".

Y se muestran convencidos de que "con empatía, con profesionalidad, con coordinación e implicación, y sobretodo, con humanidad, podemos cambiar las cosas", de ahí que los grupos parlamentarios muestren su compromiso con este colectivo de las personas "para impulsar desde el ámbito parlamentario todas cuantas medidas normativas y reglamentarias faciliten una mejora en su calidad de vida". "Hagamos que la magia de lo invisible vaya ganando terreno a la realidad", zanja el texto.