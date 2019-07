3 de julio de 2019

El Parlamento rechaza tomar en consideración una ley de Adelante sobre movilidad sostenible

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha rechazado este miércoles tomar en consideración una proposición de Ley impulsada por Adelante Andalucía relativa a movilidad sostenible, que ha contado con el voto en contra del PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox y el único respaldo del PSOE-A.

En defensa de la iniciativa, que contaba con el criterio contrario del Gobierno andaluz, la portavoz parlamentaria de Adelante, Inmaculada Nieto, ha avisado de que este debate llega después de que el Ejecutivo autonómico haya planteado un cambio de la LOUA y las consecuencias "negativas" que está acarreando "el crecimiento descontrolado de los municipios" por la aplicación de un modelo expansivo "al que hay que poner freno".

"El cambio climático es una realidad y un gran problema que tenemos sobre la mesa", ha avisado para defender que esta norma llega en un momento de "emergencia climatológica" y porque el futuro de la sostenibilidad de los desplazamientos "no admite demora". Igualmente, ha señalado que la iniciativa marca una "senda de la innovación" y un vector de creación de empleo "vinculado a un cambio en el modelo productivo de Andalucía".

Así, Nieto ha hecho hincapié en que "hay que buscar soluciones urgentes, meditadas colectivamente y reales" porque "no podemos seguir negando al evidencia de que gastamos más de lo que tenemos en infraestructuras" y que, además, la proposición legislativa de Adelante ha contado con la participación de entidades relacionadas con diversos sectores afectados y esto "es un buen punto de partida" para abordar el debate.

Para posicionar al PSOE-A, Beatriz Rubiño ha saludado la iniciativa de la confluencia y ha defendido que "sobran los motivos" para situar el transporte y la movilidad sostenible en la agenda de los partidos políticos y de los gobiernos, "para implantar e implementar la movilidad sostenible".

"Andalucía no puede ni debe quedarse atrás en este debate", ha manifestado la parlamentaria socialista, que ha recalcado el compromiso "firme" de su grupo con este asunto, en torno al que "se ha creado una conciencia colectiva que es imparable".

El diputado del PP-A Juan Bueno ha defendido que es necesario regular una movilidad sostenible basada en la planificación, donde prime el transporte público y el vehículo compartido, entre otros, y sea "el paso previo para hacer una apropiada y lógica red de transporte", "lo contrario a lo que hasta ahora han hecho los gobiernos del PSOE-A".

No obstante, ha criticado que la propuesta de Adelante "es una copia y está desfasada", cuando ha defendido que el anteproyecto que prepara el Ejecutivo en este marco es "considerablemente mejor". "La ley de quedar bien, del puro teatro o de vender humo se ha terminado con el nuevo gobierno, no va a los hechos para solucionar los problemas de los andaluces", ha abundando.

Juan de Dios Sánchez, de Cs, ha considerado que la iniciativa de Adelante "es un ejemplo de lo que no es la coherencia" pues el Gobierno andaluz "está elaborando otra ley" sobre la misma materia. A su juicio, esto es "un trámite de marketing político", tras señalar también que es una propuesta "anticuada y un refrito" con el que "buscan que los malos de la clase le digan que no". "No se puede gobernar con ideología", ha remachado.

Por último, en nombre de Vox Francisco Ocaña ha señalado que la propuesta de Adelante es "ambiciosa" si bien ha criticado que "no quieren hablar" de infraestructuras, desde donde este grupo parlamentario cree que debe partir el debate. "No es viable, por muy limpio que sea, un modelo que arruine la competitividad entre empresas y encarezca los trasladados", ha agregado para advertir de que "hay buscar consenso con empresarios, agentes sociales y económicos y con los ayuntamientos". "Hay que convencer no vencer", ha recomendado a Adelante.

La norma que proponía la confluencia planteaba el desarrollo de modelos de ciudades que minimicen la necesidad de desplazamientos urbanos y, en todo caso, favorezca la peatonalización, el uso de la bicicleta y el transporte público.

Así, los objetivos pasaban por reducir el impacto ambiental que provoca la movilidad de las personas y las mercancías en Andalucía, para contribuir a la lucha contra el cambio climático, el ahorro y la eficiencia energética y a la reducción de la contaminación acústica y atmosférica.

Y también apostaba por recuperar la ciudad compacta, que planifica su crecimiento con perspectiva restrictiva, evitando la dispersión de centros generadores de movilidad que consumen suelo y recursos de manera excesiva, y que obligan a establecer nuevos accesos que incitan justo al crecimiento del tráfico rodado.

Su desarrollo se planteaba, principalmente, a través del desarrollo de planes de movilidad, con una es estructura jerárquica en cuya cúspide se encontraba el Plan de Movilidad Sostenible de Andalucía, seguido de los Planes Territoriales de Movilidad Sostenibles de las Aglomeraciones Urbanas de Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, así como de cualquier otro ámbito que acuerde el Consejo de Gobierno.

Y seguidamente, los Planes de Movilidad Sostenible de los centros generadores de movilidad, que aunque se corresponden con un ámbito sectorial y no territorial, deben respetar las determinaciones de los restantes planes.