4 de septiembre de 2019

Del Pozo dice que "se queda con todo lo positivo y el trabajo" de Fernando Francés y "no valora decisiones personales"

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha señalado en comisión parlamentaria que "se queda con todo lo positivo y el trabajo" del ex secretario general de Innovación Cultural y Museos, Fernando Francés, quien dimitió de su cargo el pasado 5 de agosto, toda vez que ha apuntado que "no hace valoraciones de las decisiones que toman las personas".

Durante su comparecencia en la Comisión de Cultura, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, Del Pozo ha explicado que "tras seis meses decidió dejarlo y continuar su vida fuera de la Junta" y ha dicho "que le parece muy bien". "Él lo ha decidido y yo lo respeto profundamente, que es lo que tengo que hacer", ha subrayado, para indicar que "se queda con todo lo positivo y las mucha horas que Francés ha dedicado a su trabajo en estos seis meses".

"Me quedo con lo positivo de las personas y he agradecido privada y públicamente el trabajo que ha desempeñado en este tiempo", ha remarcado, toda vez que ha añadido que "no ha valorado ni valorará en el futuro" la carta en la que Fernando Francés explicaba los motivos de su dimisión y en la que apuntaba irse "quemado" de la Junta.

"Quien lea la carta probablemente sacará dos conclusiones. La primera, los motivos que le han llevado a dimitir, pero, sobre todo, comprenderá los motivos por los que ya no está y por lo que su visión es absolutamente incompatible con la que tenía por delante", ha señalado Del Pozo, quien abunda en que "él ha dicho sus motivos y que dice claramente por escrito por qué se ha ido y por qué era imposible que continuara".

Ha destacado que su obligación como consejera era sustituir a Fernando Francés, para que "este servicio no faltar en ningún momento a los andaluces", y ha señalado que en pocas horas se propuso a María del Mar Sánchez Estrella, quien hasta su nombramiento como nueva secretaria general de Innovación Cultural el 29 de agosto "ha compatibilizado" este cargo con el de directora general de Patrimonio Histórico y Documental, ha destacado.

"El tema se ha resuelto bien y la Secretaría está a pleno rendimiento", ha subrayado la consejera de Cultura.

Por su parte, el socialista Javier Fernández ha calificado a Fernando Francés de "activo tóxico" y ha asegurado que "se ha ido dejando la Consejería contaminada", para aludir "a la falta de elegancia" de la carta, que, a su juicio, "hace flaco favor a la consejera".

Además, ha añadido que "sigue ocultando datos" y que "están esperando a que haga su declaración de bienes por ceso, para lo que tiene dos meses, y declare el dinero que percibió por la venta de su anterior empresa de gestión cultural o que diga las particiones que tiene en otra empresa y no hizo pública en su declaración de bienes".

"Espero que la dimisión de este señor sea bien par la cultura andaluza", ha afirmado Fernández, que ha criticado su concepto "mercantilista e interesado de lo que tiene que ser cultura en Andalucía" y ha dicho a la consejera que "ha sido un víctima más".

Patricia del Pozo ha respondido que "no se preocupe" y que "no se olvide nunca que la consejera es ella". "La que toma las decisiones soy yo y por eso, a lo mejor, también nos hemos encontrado con esa carta", concluye.