El PP-A acusa a Pedro Sánchez de querer "saquear" a Andalucía

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha acusado este jueves al presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, de querer "saquear" a Andalucía y ha advertido de que el Gobierno andaluz del cambio presidido por Juanma Moreno "peleará por tierra, mar y aire" para que hasta el último céntimo de los 1.350 millones de euros que el Estado debe a Andalucía por los anticipos a cuenta por el IVA recaudado correspondientes al presente año lleguen a esta comunidad.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa la secretaria general del PP-A, Loles López, quien ha denunciado que la única preocupación que tiene en este momento Pedro Sánchez es su "sillón" y, en modo alguno, resolver los problemas de este país, de manera que el Gobierno central tiene "bloqueado" el pago de esos 1.350 millones a Andalucía.

"El Gobierno tiene que pagar a los andaluces lo que es de ellos y no le vamos a permitir que se quede ni con un céntimo de esta tierra", según ha sentenciado López, quien ha señalado que ese dinero es fundamental para la financiación de la educación, la sanidad o las políticas sociales.

Ha garantizado que el presidente de la Junta defenderá en todo momento a los andaluces y lo que les corresponde, de ahí que haya remitido una carta a Sánchez reclamándole que desbloquee el pago de ese dinero a Andalucía y que convoque de manera urgente una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la financiación autonómica.

Para Loles López, no solo Pedro Sánchez y su ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, "no quieren saber nada" de los andaluces, sino que tampoco sale en defensa de esta tierra la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que no se ha pronunciado aún sobre el "saqueo" que el Gobierno central quiere hacer a Andalucía, según ha apuntado.

"Se pone del lado de los que quieren estafar a los andaluces en lugar de defender a esta tierra", ha dicho la dirigente popular en referencia a Díaz.

Asimismo, ha expresado "lo que ha cambiado el cuento" porque Montero era esa consejera de Hacienda en el Gobierno andaluz del

PSOE-A que reclamaba insistentemente al Ejecutivo nacional, cuando gobernaba el PP, una nueva financiación autonómica y el pago del déficit por financiación que tenía esta comunidad.

"Con esta tierra no se juega y hay que tener dignidad política y altura de miras", según ha señalado Loles López, quien ha apuntado que, hasta el momento, no ha habido contestación de Pedro Sánchez a la carta que le remitió Moreno.

Preguntada sobre la posibilidad de que la ministra de Hacienda en funciones mantenga reuniones bilaterales con algunos presidentes de comunidades, ha dicho que si esa es la intención de Montero demostrará que "le importa muy poco" Andalucía y que sólo quiere "chantajearla".

Loles López ha manifestado, en cualquier caso, que no se plantea que los 1.350 millones de euros no lleguen a Andalucía finalmente, porque el Gobierno de Moreno "peleará" para que esta comunidad reciba hasta el último céntimo que le corresponde.