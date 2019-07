15 de julio de 2019

PP asegura que el Hospital de Cazorla es una "prioridad" para la Junta, que ha hecho avances en su apertura

JAÉN, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del Partido Popular de Jaén Ángela Hidalgo ha garantizado este lunes que al nuevo Gobierno andaluz "sí le importa el futuro del Chare de Cazorla, al contrario que al PSOE, para el que nunca fue una prioridad poner en funcionamiento este hospital".

Muestra de ello, según Hidalgo, son los avances que el gobierno liderado por Juanma Moreno ha dado en sus meses de mandato "tal y como ha informado el consejero tras una pregunta efectuada por el grupo parlamentario popular".

Hidalgo, según la información facilitada por el consejero, ha aseverado que ya se ha concedido la licencia de utilización del centro de referencia a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, mediante resolución del Ayuntamiento de Cazorla el pasado 1 de julio de 2019.

Asimismo, la dotación de personal inicial prevista para el centro será de 162 profesionales en total y ya se ha iniciado el proceso de traslado interno definitivo para personal laboral indefinido de la Agencia. Una vez finalizado dicho proceso se pondrá en marcha el proceso de promoción interna definitiva para, posteriormente, realizar la oferta pública de empleo para la cobertura de la totalidad de los puestos de trabajo.

Por otro lado, en relación con los suministros, ya se ha iniciado la contratación del suministro eléctrico final del Hospital. Tras la formalización de dicho contrato se realizarán las pruebas de puesta en funcionamiento del equipo de alta tecnología instalados.

Al mismo tiempo, según ha añadido, el Gobierno andaluz está trabajando para la licitación de los contratos de servicios del centro, con el fin de que estén adjudicados y en vigor en el momento de su apertura. Paralelamente a todo esto, la Agencia está realizando pequeñas reformas en el centro necesarias antes de su puesta en funcionamiento.

Con su puesta en funcionamiento se acercará la atención especializada y urgente a los más de 28.000 habitantes de la Comarca de la Sierra de Cazorla --Cazorla, Chilluévar, Huesa, La Iruela, Peal de Becerro, Quesada y Santo Tomé--. El Hospital cuenta con 14 habitaciones individuales polivalentes en el Área de Hospitalización; dos quirófanos; 20 módulos de especialistas en el Área de Consultas y en Radiodiagnóstico.

Ha subrayado que para el Partido Popular el Chare de Cazorla "ha sido siempre una prioridad y en menos de medio año hemos hecho lo que no hizo el PSOE en 15 años". En este punto, ha dicho que el Chare de Cazorla fue otra "promesa incumplida más" del PSOE, "que no se ha hecho realidad hasta que no ha llegado el Partido Popular al gobierno andaluz".

Tanto así, ha señalado Hidalgo que las obras del Chare de Cazorla no se iniciaron hasta noviembre del año 2009, cinco años después de su anuncio y dichas obras se mantuvieron durante sucesivos años paralizadas, "dejando a una comarca entera en la estacada", tal y como "acostumbra a hacer el PSOE después de una campaña electoral". De hecho, hasta marzo de 2017 no se firmó el acta de reinicio de las obras.

Ha añadido que el Hospital de Cazorla, ha sido un ejemplo de las "mentiras lanzadas durante sucesivas campañas electorales del PSOE que le han llevado a ganar elecciones tras elecciones hasta que los andaluces y los jiennenses han dicho basta, pues afortunadamente se han dado cuenta de que tras ganar en las urnas los socialistas se olvidaban de lo prometido".