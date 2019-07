3 de julio de 2019

PP-A defiende los perfiles de los nombramientos en AVRA: "Uno por estar en política no está descalificado para todo"

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha defendido este miércoles que se haya nombrado a exconcejales de su partido para ocupar puestos de libre designación en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por sus perfiles y porque "uno por estar en política no está descalificado para todo".

Así se ha pronunciado Nieto, en rueda de prensa, al ser preguntado sobre el hecho de que se hayan situado como directores provinciales de AVRA a exconcejales del PP, según los nombramientos aprobados este martes por el Consejo de Gobierno.

El 'popular' ha explicado que AVRA tiene como contraparte en muchas de sus actuaciones a un ayuntamiento y que los nombramientos responden a perfiles de personas "que han desarrollado labores en la gestión de ayuntamientos que encajan en esa capacidad que tiene que tener un profesional en cada provincia".

"No voy admitir una descalificación genérica, no creo que todos los políticos sean capaces para todo pero tampoco por ser político uno es incapaz para todo", ha abundado Nieto, que cree que los nombramientos "encajan perfectamente en el perfil personas que han desarrollado tareas en urbanismo, vivienda o medio ambiente en un ayuntamiento".

Además, ha hecho hincapié en que se trata de unos puestos que no vulneran la igualdad de condiciones de otras personas que optan al mismo pues "son de libre designación y tienen que estar en sintonía con el partido de gobierno".

Con todo, Nieto ha defendido que "no se ha cometido nada que sea irregular y que no esté recogido en la norma de selección", y además "no se ha nombrado a personas que no reúnan requisitos básicos pues la mayoría han tenido responsabilidades políticas en otros sitios, pero uno por estar en política no está descalificado para todo".