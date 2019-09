PP-A destaca el acuerdo entre partidos para la FAMP y cree urgente solucionar el problema de financiación local

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha destacado el acuerdo que han cerrado los partidos políticos de cara a la X asamblea general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que se celebrará mañana sábado y que supondrá la reelección del socialista Fernando Rodríguez Villalobos como presidente de la institución, al tiempo que ha considerado urgente resolver el problema de financiación que tienen actualmente los ayuntamientos.

En rueda de prensa, el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha manifestado que el partido contará con dos vicepresidentes en la Comisión Ejecutiva de la FAMP: el alcalde de Alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, que repite como vicepresidente primero, y el alcalde de Pilas (Sevilla), José Leocadio Ortega, como vicepresidente segundo. El PP-A tendrá otros cinco miembros en la Ejecutiva como vocales y, en el Consejo Municipalista Andaluz tendrá un total de 14 representantes (los siete de la Ejecutiva y otros siete más).

Ha indicado que la FAMP no puede ser una "especie de parlamento chiquitito" donde los partidos se dediquen a confrontar, sino que tiene que ser el foro de encuentro de las entidades locales para debatir sobre sus problemas y proponer soluciones.

Toni Martín ha añadido que el PP-A, desde la FAMP, también reclamará una

una financiación justa y digna que permita cubrir los servicios públicos

que prestan los ayuntamientos andaluces.

Ha recalcado que "es necesaria una mejor financiación local", algo que,

según ha afirmado, no está siendo posible tratar "por culpa de la

parálisis del Gobierno de Pedro Sánchez, que es un verdadera losa para los ayuntamientos y la que no permite hablar de un nuevo sistema de financiación no sólo autonómico sino también para los municipios".

En contraposición, ha resaltado la clara apuesta por el "municipalismo" del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), que "ha desbloqueado financiación para los ayuntamientos de la Patrica, aumentándola un 2 por ciento, cuando llevaba congelada prácticamente desde su nacimiento por culpa" de los anteriores gobiernos del PSOE-A.