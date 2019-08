28 de agosto de 2019

El PP-A exige el fin del "chantaje" del Gobierno y dice que Montero "ha mentido" con los adelantos de la financiación

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha exigido este miércoles al Gobierno el fin del "chantaje" sobre la financiación autonómica, y, tras considerar que la solución a este problema requiere "diálogo", ha reclamado la convocatoria "urgente" del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha recalcado que Montero "nos ha mentido cuando dice que un Gobierno en funciones no puede pagar los adelantos a cuenta".

El portavoz popular ha recordado en este sentido que en 2016 el Gobierno en funciones del PP "pagó los adelantos a cuenta, y lo hizo durante todo ese periodo", por lo que ha calificado de "falsos" los argumentos esgrimidos por Montero, ha informa el Partido Popular a través de una nota de prensa.

Nieto ha subrayado que "lo que no vamos a tolerar es el

chantaje que pone en peligro 1.350 millones para Andalucía en este año,

de los cuales más de 1.000 van a políticas sociales" y ha criticado las "mentiras" de la ministra de Hacienda, y ha asegurado que los informes de la Abogacía del Estado "no pueden ser orales, no existe el concepto de informe oral que se ha inventado la ministra Montero".

Para Nieto, Montero "ha mentido durante varias semanas diciendo que

tenía ese informe cuando ahora resulta que ese informe le llegó ayer",

un informe, ha añadido, "del que está por ver su contenido". Asimismo, ha recordado que el Gobierno del PP "salvó el sistema autonómico" dotando con 170.000 millones el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Nieto ha señalado que la financiación autonómica es "vital" y ha asegurado que la gestión de los recursos públicos "puede verse seriamente afectada por una actitud que no entendemos por parte del Gobierno de España y, particularmente, de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero".

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía ha acusado a la ministra Montero de "hacer, desde hace ya mucho tiempo, un uso hábil de las medias verdades y de acudir, cada vez con más frecuencia, a las mentiras para argumentar posiciones ideológicas que no son propias de un responsable de Hacienda".

Nieto ha recordado que Manuel Chaves, como presidente

andaluz, José Antonio Griñán, como consejero de Hacienda, y la propia

María Jesús Montero, como consejera de Salud, defendieron "a capa y

espada" un sistema del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero

que "es una auténtica tortura" para Andalucía. Un sistema que en 2009

sólo apoyaron el PSOE y ERC y que "supone un desequilibrio para

Andalucía de 4.000 millones de euros anuales".

Ha descrito Nieto que "ahora nos viene la señora Montero con un chantaje en el que dice que si queremos que se mantengan los servicios públicos, se apoye la investidura de Pedro Sánchez".

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento autonómico ha manifestado que "no dudamos de que hay dificultades con un Gobierno en funciones y sin presupuestos en vigor, algo que es culpa de Pedro Sánchez, pero es fundamental que se reúna el Consejo de Política Fiscal, como ha pedido Juanma Moreno, para dialogar, trabajar juntos y sacar adelante una solución viable para todas las comunidades autónomas, no sólo la andaluza".

Nieto ha recordado a la titular de Hacienda los "famosos viernes sociales, en los que se adoptaban compromisos por parte de un

Gobierno en funciones que comprometían a otros posibles gobiernos". "¿Esto sí lo puede hacer y garantizar la financiación de las comunidades autonómicas, no?", se ha preguntado Nieto, que ha subrayado que "no vale mentir siempre como tratan de hacer Montero, Pedro Sánchez y el PSOE".

"No vamos a aceptar ese chantaje ni que la señora Montero se apoye en las medias verdades o en las mentiras para argumentar lo que es

imposible de sostener", ha asegurado, al tiempo que ha considerado

"necesario" que se abra el "diálogo".

Por ello, ha concluido, "exigimos que se convoque de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se debata a nivel nacional y que se busque una solución" y Nieto ha avanzado que el PP llevará una iniciativa vinculada al sistema de financiación autonómica al primer Pleno del periodo de sesiones que arranca el Parlamento de Andalucía en septiembre.