15 de julio de 2019

PP de Granada insta al PSOE a "dejar de mentir" sobre el futuro laboral de los empleados públicos

GRANADA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PP Ana Vanesa García ha reclamado al PSOE que abandone la actitud de "asustaviejas" con el "futuro laboral" de los empleados del Gobierno andaluz y que deje de "mentir" sobre "despidos masivos", recalcando que lo que se recoge en los presupuestos es una partida destinada a "auditar el sector público instrumental, conocido como administración paralela".

"Estas auditorías persiguen hacer más eficiente el sector público andaluz, y lo más importante, que se dedique a prestar los mejores servicios públicos a los andaluces y no a cuestiones que nada tienen que ver con las necesidades de nuestra tierra", ha añadido la diputada autonómica en una nota.

Ha asegurado que la intención del Gobierno andaluz es que no vuelvan a repetirse situaciones tan "bochornosas" como que un directivo de una fundación "se gastase dinero público de todos los andaluces en prostitución con una tarjeta de crédito pública".

"No queremos que se tengan que devolver fondos públicos dirigidos a la creación de empleo porque los dirigentes socialistas no controlaron este dinero destinado a cursos de formación. No queremos tener dentro del sector público a miembros de la familia socialista que han sido colocados por la puerta de atrás y que están mano sobre mano. Y mucho menos queremos directivos que modifiquen la estructura de la empresa para ponerse sueldazos como en la empresa pública Cetursa", ha censurado García.