El PP de Granada pide al PSOE que exija la dimisión a Francisco Cuenca tras continuar la causa por prevaricación

GRANADA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP, César Díaz, ha exigido al secretario general del PSOE granadino, José Entrena, que no "ampare ni un minuto más" a Francisco Cuenca en su cargo, después de que el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla haya decidido proseguir la causa judicial contra el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de la capital en su etapa de delegado de Economía en la Junta de Andalucía por los delitos de usurpación de funciones, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental.

"Son delitos muy graves y que cuestionan desde el primer día la continuidad de Cuenca en la vida política", ha aseverado Díaz a través de un comunicado, quien ha proseguido afirmando que, si Francisco Cuenca "se ha negado a dimitir", el PSOE debe poner su dimisión sobre la mesa "por coherencia y responsabilidad política".

El portavoz popular en la capital ha defendido que el PP siempre ha sostenido que Cuenca "no estaba legitimado para presentarse a unas elecciones municipales enfrentándose a un proceso judicial por el que está imputado hasta por tres delitos de importante gravedad".

"A pesar de que siempre defendió que se trataba de una simple causa administrativa, tres años después de su imputación, el juez, lejos de cerrar el caso, lo ha reactivado hasta el punto de que Francisco Cuenca está a un paso del banquillo", ha censurado César Díaz.

No obstante, Díaz comprende y lamenta la situación personal que debe estar atravesando el portavoz socialista en la capital, pero recuerda que los "límites en política" los marcan los estatutos de su partido, "y no se puede pedir a otras formaciones políticas que hagan lo que uno en su casa no está dispuesto a llevar a cabo".

"Tristemente, esto también forma parte de las reglas que rigen la política y vida pública, y el PSOE y Francisco Cuenca, mientras esté imputado por la justicia, no pueden mantenerse ajenos a ellas", ha apostillado.

El dirigente del PP ha afirmado que el PSOE de José Entrena es "incapaz" de hacer "mesa limpia" entre sus cargos públicos y "retirarlos" de la vida pública cuando quedan "cuestionados" para seguir representando a los ciudadanos en las administraciones donde son concejales o puestos de decisión.

En este punto, ha puesto los ejemplos del "mediático" caso de las audioguías de la Alhambra o, el más reciente, el del alcalde socialista de Cúllar Vega que se "niega" a dimitir, a pesar de que tendrá que enfrentarse a la justicia por haber triplicado la tasa de alcohol tras provocar un accidente en el centro de la capital, en el que resultó herida una joven.

"Y todo bajo la complicidad de un secretario provincial del PSOE dispuesto a dar lecciones de política transparente y honrada, mientras mantiene en sus filas alcaldes y concejales señalados por la justicia mientras ejercen sus funciones públicas sin vergüenza ni tapujos", ha recriminado Díaz.