28 de agosto de 2019

El PP de Jaén exige la dimisión de la ministra Montero "por mentir" a la ciudadanía con la financiación autonómica

JAÉN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha exigido este miércoles la dimisión de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, "por mentir a la ciudadanía" en materia de financiación autonómica.

"Lleva todo el tiempo diciendo que no puede pagar a las autonomías porque un informe de la Abogacía del Estado se lo impide y no es cierto", ha afirmado el secretario general del partido y diputado autonómico, Francisco Palacios.

Ha señalado que ese informe, solicitado por el PP, "no existe". En este sentido, ha añadido que, tras afirmar "desde hace semanas" la ministra que lo tenía, "ahora dice que eran verbales", aunque "la ley dice que los informes sólo pueden emitirse por escrito".

Palacios ha considerado que "se trata de un chantaje", dado que en Hacienda argumentan que la no actualización de las entregas a cuenta a las comunidades es consecuencia de que PP y Ciudadanos no quieran facilitar un Gobierno socialista, cuando "es Pedro Sánchez el que es incapaz" de lograr los apoyos necesarios.

"Lo que ha hecho es utilizar la financiación para chantajear al PP y, cuando la hemos pillado, forzar a un órgano que debe ser independiente como la Abogacía del Estado a cubrir sus mentiras", ha indicado. Por ello, ha reclamado su dimisión "o que Pedro Sánchez la cese por engañar a los andaluces".

Además, ha apremiado al presidente del Ejecutivo central en funciones a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "que no se reúne desde el año 2018, pese a que debe hacerlo dos veces al año, de forma monográfica y urgente para tratar la financiación".

Al hilo, ha defendido que "el Gobierno de España tiene que darle a Andalucía los 1.350 millones de euros que le debe del año 2019, además de los 4.000 millones de euros que el Estado adeuda con esta comunidad por infrafinanciación", un "dinero vital" para poder sostener los servicios públicos.

"No vamos a consentir que el PSOE bloquee el a Andalucía ni que los intereses particulares de los socialistas pongan en riesgo los servicios públicos de los andaluces. El PSOE ya supo saquear Andalucía cuando la gobernaba y ahora pretender quitarle también desde el Estado lo que nos corresponde y no se lo vamos a permitir", ha apostillado.

CÓMPLICE

Ante esto, Palacios ha preguntado si los socialistas andaluces "van a ser también cómplices" de lo que ha calificado como una "traición" y una "macabra operación" que Sánchez "pretende llevar a cabo bloqueando la financiación de las comunidades como chantaje para hacerse con el poder".

"Por el bien de los andaluces, exigimos al PSOE de Andalucía y a la propia Susana Díaz que rechacen públicamente el bloqueo de Pedro Sánchez a las comunidades con este bloqueo financiero y que se una a la petición del PP de que la ministra de Hacienda en funciones dimita o sea cesada por el Ejecutivo por mentir en un asunto tan serio para los españoles", ha agregado.

Si no lo hace, en su opinión, "estará demostrando que Andalucía no es su prioridad ni los andaluces de su interés", sino que "están, igual que el socialismo sanchista más ruin, vendidos al poder por el poder, a un juego sucio que no le importa pisotear los derechos de los ciudadanos y los servicios públicos".