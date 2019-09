24 de septiembre de 2019

PP lleva a Diputación su petición de dimisión para el alcalde de Cúllar Vega (Granada) al superar la tasa de alcohol

GRANADA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular en la Diputación de Granada trasladará al pleno previsto este miércoles una pregunta dirigida al presidente provincial y secretario general del PSOE granadino, José Entrena, para saber si forzará la dimisión del alcalde socialista de Cúllar Vega después de que superara la tasa de alcoholemia en un control el pasado agosto tras una colisión.

"No hay otro camino que la dimisión inmediata y Entrena todavía tiene que explicar públicamente qué entiende él, como presidente de la Diputación, por error garrafal cuando un cargo público conduce en condiciones de riesgo para su propia seguridad, y la del resto de conductores y peatones", ha señalado en una nota el portavoz del grupo popular, José Robles.

Así, ha instado a Entrena a que pida "disculpas a la ciudadanía por la elección de representantes públicos que precisamente no han demostrado ser los mejores ejemplos para la sociedad" y le ha acusado de ser "cómplice del delito cometido por el alcalde de Cúllar Vega si no fuerza de inmediato" su dimisión, puesto que el regidor "no está dispuesto a asumir su culpa moral, aunque sí tendrá que asumir en breve su culpa judicial".

A juicio de Robles, la actuación del regidor en este caso refleja una concepción "obscena" de la política y supone "un paso más en el deterioro de la credibilidad ciudadana en la función de los representantes públicos y hay razones más que suficientes para que entregue ya el acta de alcalde y se retire al ámbito privado".

"De no tomar medidas urgentes, el presidente de la Diputación estaría avalando y amparando la actuación de su alcalde", ha advertido el portavoz popular, quien ha afirmado que los vecinos de Cúllar Vega "no merecen seguir estando representados por políticos dispuestos no solo a despreciar la legalidad, sino a dañar el buen nombre de su pueblo públicamente".