12 de agosto de 2019

PP-A pide sacar a Blas Infante de la "contienda política" y critica a quienes "manosean" su figura y legado

SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha pedido este lunes que se saque al Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, de la "contienda política", al tiempo que ha criticado a quienes "manosean" su figura y su legado.

Así se ha pronunciado López, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, tras la polémica surgida en las redes sociales sobre el hecho de que en la cuenta de Twitter del Parlamento de Andalucía se definiera la muerte de Infante como 'fallecimiento por fusilamiento'.

Al respecto, la secretaria general del PP-A ha defendido que "no todo vale en política" y ha confesado que su partido respeta tanto al figura de Blas Infante que le produce "tristeza" ver cómo algunos "manosean" su figura y su legado.

"Si tienen algo altura de miras deben sacar a una figura tan importante de la de la contienda política", ha insistido la número dos del PP andaluz, quien ha subrayado que, frente a ello, los 'populares' llevan a "gala" su legado. "Diálogo y no enfrentamiento", ha zanjado.

Entre quienes han criticado esta publicación se encuentra la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, que ha considerado un "insulto a las víctimas y a la historia de Andalucía" que se use esta expresión para señalar el asesinato de Blas Infante. "No teneís vergüenza. Soy parte del Parlamento cuya cuenta de Twitter gestionáis y a mí no me representáis", ha asegurado.

Asimismo, ha pedido una rectificación inmediata y ha escrito en mayúsculas "A-SE-SI-NA-TO por el FAS-CIS-MO" para llamar la atención sobre este hecho y ha preguntado si es que "Ciudadanos le ha dejado la cuenta de Twitter a Vox". Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Toni Valero, ha ironizado, en el mismo sentido, diciendo que "Blas Infante falleció por el exceso de velocidad de una bala que le impactó".