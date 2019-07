14 de julio de 2019

PP-A valora que Andalucía tenga un presidente que "cambia el ordeno por el diálogo y el paro por la creación de empleo"

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha destacado este domingo que ahora que se van a cumplir los primeros seis meses del nuevo Gobierno, Andalucía tiene un presidente "cambia el ordeno y el mando por el diálogo" y "el paro por la creación de empleo".

En rueda de prensa, Martín ha recordado que Andalucía era noticia

nacional en las portadas de los periódicos "por la corrupción de los ERE

y la Faffe, por el paro o por el inmovilismo político". Por el

contrario, "ahora es noticia por un nuevo Gobierno, por el diálogo que

ha puesto en marcha como sistema para gestionar y por los cambios que

está acometiendo para construir un futuro nuevo y distinto para

Andalucía", según ha informado el PP-A en un comunicado.

Martín ha destacado como grandes logros "la estabilidad, el cumplimiento, la confianza, la seguridad, el diálogo y por lo tanto, los buenos resultados". "Por fin Andalucía tiene un presidente, Juanma Moreno, que está siendo capaz de cambiar lo malo por lo bueno. Ha cambiado el ordeno y mando por el diálogo; la Andalucía del paro por la que más empleo genera de España; un Gobierno vago por uno trabajador; la resignación de ser los últimos por la ilusión de ser los primeros y el infierno fiscal por una bajada masiva de impuestos".

Como ejemplo, ha apostillado que por primera vez los presupuestos de la Junta de Andalucía "incorporan enmiendas de todos los grupos políticos, porque esta nueva forma de hacer política se basa en los acuerdos y en la búsqueda de consensos".

Durante su intervención, ha recalcado que este Gobierno "que era un banco de pruebas para muchos, se puede afirmar a día de hoy que ha sido todo un éxito", dado que "sólo hay que comparar la situación política de Andalucía con la que vive España".

En clave nacional, ha lamentado "el tacticismo electoral en el que lleva dos meses embarcado Pedro Sánchez, que no se da cuenta que esto no es un juego y que España no puede seguir eternamente sin Gobierno". Martín ha criticado que el PSOE "lleve dos meses sin explicar qué quiere hacer con España dado que Sánchez e Iglesias llevan dos meses jugando al gato y al ratón mientras los españoles padecen la inestabilidad que provoca la falta de Gobierno".

"Todo esto con la complicidad del PSOE andaluz. Susana Díaz no quiere molestar a Sánchez, no vaya a ser que le mueva la silla. Díaz debería estar exigiendo a Sánchez que se deje de tacticismos y cumpla con su obligación", ha afeado.

Por ello, el vicesecretario del PP-A ha explicado que hay dos maneras de gobernar y hacer política: "la de Pedro Sánchez, que sólo piensa en su beneficio, y la de Juanma Moreno, que piensa en los ciudadanos y que en Andalucía practica el diálogo permamente y gobierna para todos". "Frente a la parálisis del Gobierno de España por el bloqueo de Sánchez, Andalucía avanza como nunca con Juanma Moreno", ha asegurado señalando que "Andalucía tiene que exigir un Gobierno fuerte en Madrid, y un Gobierno que cumpla".

Entre las exigencias al Gobierno central, Martín ha insistido en la

financiación autonómica aprobada por el Parlamento andaluz y los 4.000

millones de euros que deben llegar a Andalucía. También ha remarcado la

necesidad de que el Gobierno central "defienda un sector tan estratégico

como Andalucía como es el del aceite, que clama por un Gobierno que le

defienda en Europa". Por último, ha apostillado que "España necesita un

Gobierno que haga frente al problema de la inmigración".

Por todo ello, ha recordado que "si a Susana Díaz le importara

Andalucía, estaría exigiendo a Sánchez que se deje de milongas y que

cumpla con Andalucía, aunque lamentablemente Díaz no está con la cabeza en los problemas de los andaluces, dado que sus enmiendas a los presupuestos están muy alejadas de la realidad".

"Sigue sin asumir su papel en la oposición y sigue sin atender el diálogo que le ofrece Juanma Moreno. Sólo piensa en su propia supervivencia y en tapar su incapacidad agitando la política del miedo", ha concluido el 'popular'.