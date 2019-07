3 de julio de 2019

La profesora María Vallet-Regí valora su labor como investigadora en Biomedicina basada en "encontrar soluciones"

CARMONA (SEVILLA), 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La química, científica y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, María Vallet-Regí, ha valorado este miércoles su papel como investigadora en el mundo de la Biomedicina, basado en "buscar soluciones y encontrar respuestas".

Investigadora ampliamente reconocida y citada en Biomedicina, en los campos de biomateriales regenerativos y sistemas de administración de fármacos, ha confesado que decidió estudiar Química por "descarte". Sin embargo, el trabajo como investigadora le "enganchó" porque "buscar soluciones y encontrar respuestas es fascinante", ha expresado en uno de los cursos que la Universidad Pablo de Olavide (UPO) imparte en Carmona (Sevilla).

La docente es ampliamente reconocida por sus contribuciones a la biotecnología y la medicina y ha sido pionera en el campo de los materiales cerámicos aplicados a la medicina. Por un lado, ha trabajado en el área de biomateriales desarrollando biocerámicas para aplicaciones de injertos óseos y andamiajes para biomedicina regenerativa.

Por otro lado, ha investigado sobre nanocomponentes de diferente naturaleza para liberar agentes terapéuticos a los tejidos enfermos sin afectar a los órganos sanos. Pese a ello, nunca ha dejado atrás la docencia. "Siempre he hecho ambas cosas y no pongo delante una de otra. Además, para ser un buen profesor universitario es imprescindible ser un buen investigador", ha reconocido.

La profesora ha hecho estas declaraciones con motivo de su participación en el curso 'Mujeres en el conocimiento, la ciencia y la tecnología' que se celebra en los XVII Cursos de Verano de la UPO en Carmona. El seminario, que finaliza este miércoles, está codirigido por Adela Muñoz Páez, catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla y presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Andalucía y Blanca Rodríguez Ruiz, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

En relación a cómo compagina su labor investigadora con su vida personal, la profesora ha reconocido que "con mucho esfuerzo". "Lo que pasa es que nuestro trabajo es tan gratificante que no estás pendiente del reloj". Sin embargo, ha tenido que renunciar a múltiples cosas a lo largo de su vida. "Me he perdido muchas cosas cuando mis hijos eran pequeños por el agobio de no llegar, de no tener suficientes horas el día, de los plazos, de preparar las clases que eran en unas horas y había que tenerlas listas; por eso ahora no quiero perderme nada en mi segunda oportunidad, que son mis nietos", ha explicado.

Vallet-Regí ha sido galardonada a lo largo de su trayectoria profesional con importantes premios internacionales, de hecho es una de las investigadoras más premiadas. "Últimamente he recibido muchísimos premios, lo que me pone muy contenta. Es una alegría, pero además constatas que hay mucha gente que te quiere", ha añadido.

Además, es miembro de las academias españolas de Farmacia e Ingeniería y del International College of Fellows of Biomaterials Science and Engineering y del American Institute for Biomedical and Biological Engineering. Pese a su trayectoria, ha confesado que desconoce cómo se llega a ser una mujer referente en ciencia, aunque "en parte se debe a la generosidad de la gente".

Así, la profesora ha asegurado que las mujeres pueden aportar "igual que los hombres a la investigación, aunque con matices" porque "nosotras cuidamos mucho a nuestra cantera y no somos en general competitivas". En definitiva, ha reconocido que tiene un reto importante por delante, concretamente "conseguir que nuestros últimos descubrimientos lleguen a la cama del enfermo".