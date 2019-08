2 de agosto de 2019

PSOE-A acusa a la Junta de "meter en un cajón" la Ley de Violencia de Género un año después de su entrada en vigor

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz ha acusado este viernes al Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) de tener "aparcada, paralizada y metida en un cajón" la Ley de Violencia de Género coincidiendo con el primer año desde su entrada en vigor y ha pedido a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), que retire la última campaña institucional en esta materia, que ha calificado como "cómoda para la ultraderecha" al "esconder la palabra género" y suprimir cualquier referencia al "machismo".

La portavoz de Igualdad del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Soledad Pérez, ha lamentado que un año después del "consenso social y político" logrado en Andalucía para aprobar una Ley de Violencia de Género "pionera en España", la norma se encuentre "totalmente aparcada, paralizada y escondida en un cajón" por el Gobierno de PP y Cs, que no han puesto en marcha el plan integral de atención a las víctimas ni el plan de formación para formaciones previstos durante el primer año de vigencia de la norma, así como otras medidas como la ampliación de centros de información, pisos tutelados o centros de acogida o planes específicos contra la 'ciberviolencia' de género.

En rueda de prensa, Pérez ha censurado que "la única medida que el Gobierno de las derechas ha puesto en marcha ha sido una campaña institucional que no trabaja por la igualdad de género" porque "esconde" en su contenido la palabra género, "vuelve a hablar de malos tratos y coloca a la mujer como responsable de lo que ocurra".

Especialmente crítica se ha mostrado con el hecho de que la campaña ponga el foco en las mujeres supervivientes con el lema "Denuncia, vive". "¿Qué quiere decir, que la mujer que no denuncia elige no vivir o que la que denuncia seguro que va a vivir", se ha preguntado antes de advertir de que "poner el foco sólo en la mujer y en la denuncia es obviar una parte importante de la Ley de Violencia de Género, que también plantea el acompañamiento para que denuncie con asesoramiento jurídico, aún no puesto en marcha, psicológico, social y colectivo".

Pérez ha asegurado que la consejera de Igualdad debería "retirar y cambiar" una campaña "low cost" que "no identifica a la víctima ni a la violencia de género" y que tiene un contenido "cómodo para la ultraderecha" al no hablar de machismo, eliminar la figura del hombre y señalar sólo a las mujeres como responsables de "si quieren vivir o morir".

CAMPAÑA "EDULCORADA PARA LA ULTRADERECHA"

"Hablan de malos tratos con imágenes de mujeres felices, que sonríen, y está bien que aparezcan mujeres que superan la violencia de género pero sin ocultar el machismo y el sufrimiento de esas mujeres", ha detallado la diputada socialista, que ha advertido de que la campaña "deja fuera a la sociedad andaluza y no compromete a nadie porque no sale ni la policía, ni los vecinos ni las administraciones, sino sólo la víctima que sonríe porque no ha sido asesinada".

A su juicio, se trata de una "campaña muy frívola y poco responsable propia de alguien que no conoce ni respeta la violencia de género". "A su socio --en referencia a Vox-- le parecerá muy bien porque es una campaña muy edulcorada y muy amable para la ultraderecha pero que no va a ayudar a ninguna víctima de la violencia de género".

Por todo ello, Pérez ha defendido una campaña "que cuesta 1,2 millones de euros y que va a recorrer toda Andalucía" debe reivindicar que "la violencia machista tiene unas causas" y ha destacado que "cualquier instituto de Andalucía hace campañas mejores, más comprometidas y con más conocimiento de la violencia de género".