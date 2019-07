17 de julio de 2019

PSOE-A afea "falta de rigor" en el primer Presupuesto de PP-A y Cs, que Vox apoya y Adelante ve "continuista"

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado este miércoles "falta de rigor e improvisación" del Gobierno andaluz en la elaboración del Presupuesto autonómico para el 2019, el primero que ha confeccionado el cogobierno del PP-A y Ciudadanos (Cs), y que, apoyado por Vox, Adelante Andalucía ha tildado de "continuista".

El debate final del proyecto de Ley de Presupuestos ha arrancado este miércoles con el debate del texto articulado (excepto los artículos 1, 2 y 3, exposición de motivos y título), donde los grupos han aprovechado para hacer una valoración global del Presupuesto de la Junta para este año.

Así las cosas, PSOE-A y Adelante mantienen 'vivas' en conjunto un total de 430 enmiendas parciales, concretamente 197 y 233, respectivamente.

De ambos grupos ya se han incorporado al dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda siete y doce enmiendas, respectivamente, por valor de 600.000 euros y de 1.572.000 euros por cada partido. Mientras, de Vox se han incorporado 16, que suman 2,1 millones, de las 24 que presentó; y han quedado también incorporadas las 14 que plantearon conjuntamente PP-A y Cs, que suman 599.000 euros.

El PP-A ha anunciado que durante el debate final que se desarrollará este miércoles y jueves se aceptarán cinco enmiendas más de Adelante y dos más de PSOE-A.

Si bien el montante global del Presupuesto y el de cada una de las secciones presupuestarias no ha sufrido variación alguna al quedar fijado en el debate de totalidad, durante la tramitación en comisión ha variado la cuantía por capítulos.

De esta forma, el Capítulo 2 de bienes y servicios corrientes se ha incrementado en 253.200 euros, y el Capítulo 6 de inversiones reales aumenta en 422.800 euros, en detrimento del Capítulo 4 de transferencias corrientes (-576.000 euros) y del Capítulo 7 de transferencias de capital (-100.000 euros).

PSOE-A: CIERRAN LAS CUENTAS EN MADRID

Para posicionar al PSOE-A al inicio del debate final del Presupuesto, el diputado Antonio Ramírez de Arellano ha criticado que el Gobierno andaluz "no dice la verdad" al presumir de haber incorporado enmiendas de la oposición porque el PSOE-A ya hizo lo propio en cuentas pasadas: "Parece que la Junta ha nacido cuando llegaron ustedes", ha afeado a PP-A y Cs.

En líneas generales, ha hecho una valoración "muy negativa" tanto del Presupuesto como del proceso presupuestario, cuando ha acusado a los socios de gobierno de ser "alumnos aventajados Rajoy, que en el 2012 utilizó la tramitación presupuestaria como forma de hacer electoralismo".

"Actúan con improvisación y falta de rigor", ha apostillado antes de censurar también el acuerdo parlamentario que han rubricado con Vox para sacar adelante el Presupuesto, con lo que entiende que "el Gobierno está condicionado por la ultraderecha", además de criticar que está en "crisis constante" o que con estas cuentas "hacen historia porque han ido a Madrid a cerrarlas".

Por contra, Arellano ha defendido que el PSOE-A hace una oposición "seria", presentando enmiendas "constructivas", de las que ha lamentado que hayan sido rechazadas todas las de nuevos ingresos y gastos asociados, mientras que sí han sido aceptadas otras que responden a "olvidos que a última hora intentan tapar".

Por parte de Adelante, el diputado Guzmán Ahumada ha reconocido que el Gobierno ha aceptado enmiendas de su grupo, pero han sido "ínfimas" en número y sólo "un puñado" que no impiden que estos Presupuestos sean los del "continuismo" y el "deterioro de derechos fundamentales", por lo que "no tienen nada de nuevo" ni "de cambio".

Además, ha resaltado que su grupo ha presentado 97 enmiendas al conjunto del articulado de los Presupuestos que buscaban "dar mayor transparencia, dotarnos con más herramientas de control interno y blindar los derechos de los trabajadores públicos", y ha criticado que el PP-A ahora "va a votar en contra de enmiendas que un ejercicio presupuestario antes votaba con su firma", cuando estaba en la oposición.

Finalmente, ha lamentado que el Presupuesto "de las tres derechas" va a ser aprobado "un 18 de julio", el "mismo día" que, en 1936, al inicio de la Guerra Civil, fueron "dictadas las penas de muerte" de personas que estaban "por la legalidad vigente" que representaba entonces la Segunda República.

Por Vox, el portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, si bien ha saludado la "voluntad de cambio" que aprecia en los socios de gobierno, a su juicio el Presupuesto a debate es "de trámite". De este modo, ha puesto en valor el acuerdo que ha rubricado su grupo con PP-A y Cs aunque confía en que las cuentas del próximo ejercicio sí sean "del cambio" porque para entonces "nos dará tiempo a implementar todas esas medidas ambiciosas que nos animan a todos".

"No son los Presupuestos de Vox porque aparecerán cosas que no nos gustan", ha sostenido para apuntar que, por ejemplo, "se dedican cantidades importantes del uso no sexista del lenguaje" cuando Vox entiende que "hay otras prioridades que debemos atender". "En los textos para futuros ejercicios tenemos que ser más cuidadosos en qué y cómo gastamos el dinero", ha avisado.

Con todo, Hernández ha pedido la reconsideración de las enmiendas parciales que han sido rechazadas, al tiempo que ha agradecido al Gobierno andaluz su "talante durante la negociación" y le ha emplazado a que "esta colaboración en beneficio de Andalucía, que hacemos desde Vox por la estabilidad, mande un mensaje de lo que se puede hacer cuando nos centramos en los puntos de acuerdo y no lo que nos separa, pueda que sea faro en los tiempos convulsos por los que atraviesa el país".

PP-A Y CS DEFIENDEN LAS CUENTAS

En representación del PP-A, su portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, ha definido los de 2019 como "los mejores Presupuestos que ha tenido nunca la Junta, lo más participados" y los que cuentan "con más aportaciones" de los grupos de los que se han aprobado durante la historia de la autonomía andaluza.

En ese sentido, ha remarcado que es un Presupuesto "liberal, moderado y centrado" que "garantiza el avance real en Andalucía" e impulsa "proyectos que durante demasiado tiempo han estado durmiendo el sueño de los justos", y en los que se han aceptado "más de 50 enmiendas" de los grupos de la oposición, algo que "jamás había ocurrido" en la comunidad mientras gobernaba el PSOE.

"Algunos pueden pensar que es una pose" pero "nunca" se había visto algo así en la comunidad, ese ejercicio de "diálogo", según ha insistido Nieto, quien ha agradecido el apoyo de Vox a estos Presupuestos y su "colaboración" para la aprobación de los mismos, y ha destacado los incrementos que se recogen en partidas para educación, sanidad o políticas sociales.

Por Cs, el portavoz parlamentario, Sergio Romero, ha defendido que la principal característica de las cuentas es "la coherencia", cuando ha destacado que el Gobierno andaluz "ha ido cumpliendo todos y cada uno de sus compromisos". Además, ha defendido que es el Presupuesto que necesita una Andalucía que encontraron hace siete meses "atascada, al relentí y a rebufo del resto de España".

"Se ha acabado inflar partidas para luego no ejecutarlas", ha abundado para incidir en que el diálogo "es el único camino" posible y que, precisamente por eso, "el Gobierno andaluz ha tenido altura política a pesar del no es no de la oposición, de aceptar enmiendas parciales, eso es coherencia parlamentaria".

Romero ha recalcado que "si la lucha contra este Gobierno se reduce a una cuestión de siglas, nuestro trabajo se convierte en una batalla sin causa y vuelven a perder los andaluces", de ahí que anime a PSOE-A y Adelante a respaldar las cuentas "para abrir una nueva etapa de oposición constructiva" en vez de rechazarlas "y seguir con el tacticismo". "Más acuerdo y menos eslóganes", ha reclamado.