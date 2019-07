16 de julio de 2019

PSOE: La conexión del ramal Linares-Vadollano se ha adjudicado "conforme al proyecto" del anterior Gobierno andaluz

JAÉN, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz socialista, Felipe López, ha mostrado su satisfacción con la adjudicación de la conexión del ramal Linares-Vadollano "conforme al proyecto aprobado el pasado mes de noviembre de 2018" por el anterior Gobierno andaluz del PSOE. "Es una obra fundamental para el futuro de Linares, el triángulo logístico con Bailén y Andújar, y en general para el eje de la N-IV", ha dicho.

En un comunicado, López ha tachado de "ligeramente patético" que el PP "se empeñe en intentar engañar a la gente colgándose la medalla de un proyecto que todo el mundo sabe que fue aprobado públicamente el año pasado" y que por lo tanto "lo único que hace la Junta de derechas es continuar el procedimiento sin ningún tipo de compromiso especial".

"Lo único que podría haber hecho el PP es paralizarlo. Si tenemos que agradecerle que no lo haya paralizado, lo hacemos. Pero que no saquen pecho por una obra que por su envergadura ellos no han podido planificar en cinco meses. Es tan obvio que cae por su propio peso", ha dicho.

El parlamentario socialista ha recomendado al PP que "empiece a cumplir con sus promesas con Linares, porque el actual presidente de la Junta, señor Moreno Bonilla, le prometió a la ciudad un plan de reindustrialización específico que no aparece en los presupuestos de Andalucía".

Así las cosas, López ha exigido al PP que "se concentre en continuar todas las obras proyectadas o iniciadas por el Gobierno andaluz del PSOE en materia de infraestructuras, en vez de atribuirse méritos que no le corresponden".

En este sentido, les ha apremiado a ejecutar el acceso a Geolit por la Bailén-Motril o el acondicionamiento de la carretera Jaén-Fuerte del Rey-Andújar. "Tampoco tienen que hacer nada en ambos casos: sólo continuar los procedimientos que dejó en marcha el PSOE", ha señalado López.

El parlamentario socialista ve "bastante cínica" la posición del PP con Linares y con el ferrocarril, "donde está intentando hacernos pasar a todos por un borrón y cuenta nueva que el PSOE no va a aceptar".

"El PP ha sido el gran desmantelador de las infraestructuras de comunicación en nuestra provincia. Frenó la A-32 Linares-Albacete, paralizó el tren Jaén-Madrid, despreció el ramal central del corredor Mediterráneo y aplicó a Linares su famosa máxima de que 'cada palo aguante su vela' cuando la ciudad le pidió ayuda al Gobierno de Aznar", ha apuntado López.