2 de agosto de 2019

PSOE-A cree que Rocío Ruiz "no merece ser" consejera de Igualdad tras sus "calificativos machistas" contra Susana Díaz

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Igualdad del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Soledad Pérez, ha asegurado este viernes que la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz (Ciudadanos), "no merece" ocupar esta responsabilidad tras sus "calificativos machistas" contra la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz.

Pérez se ha pronunciado de este modo en respuesta a las declaraciones de Ruiz en una entrevista con Europa Press durante la que ha que valorado que Susana Díaz se convirtiera en la primera mujer en alcanzar la Presidencia de la Junta pero ha lamentado que haya "perdido el rumbo" tras "dejarse llevar por la ambición".

"Ya sabíamos que la consejera de Igualdad no es feminista, lo que no esperábamos es que además descalificara a una mujer que sí lo es sólo por haber sido presidente de la Junta con un adjetivo profundamente machista", ha criticado la dirigente socialista, que se ha preguntado si Ruiz "dedicaría" los mismos calificativos al actual presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En este sentido, Pérez ha asegurado que "no merece ser" consejera de Igualdad "una mujer que no respeta a una mujer que ha sido presidenta de la Junta y ha roto techos de cristal para otras muchas mujeres andaluzas". A su juicio, Rocío Ruiz "no es feminista, ni lo practica, ni se lo cree y además ofende con calificativos profundamente machistas", por lo que considera que "debería aprender, estudiar un poco y al menos guardar silencio y respetar la historia y la bandera del feminismo andaluz".

La dirigente socialista ha recordado que con Susana Díaz al frente de la Junta Andalucía lideró España con la aprobación de las leyes de Igualdad y contra la Violencia de Género y se alcanzó la transversalidad en todas las áreas del Gobierno andaluz con los presupuestos con perspectiva de género o las unidades de igualdad de género en todas las consejerías.

"Mujeres hasta entonces invisibles vieron cómo el Gobierno andaluz en su conjunto trabajaba por la igualdad entre hombres y mujeres con los hombres también como protagonistas", ha insistido Pérez, que ha definido a Susana Díaz como una "mujer valiente y feminista, consciente de que transformaba a mejor la sociedad andaluza, donde hombres y mujeres de la mano conseguíamos avances".