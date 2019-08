2 de agosto de 2019

PSOE-A echa en falta "compromiso" de la Junta con la eliminación del peaje de la AP-4 Sevilla-Cádiz

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz ha lamentado este viernes la "falta de compromiso y contundencia" del actual Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos (Cs) con la supresión del peaje de la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz y ha asegurado que le gustaría ver al Ejecutivo de Juanma Moreno "al frente" de esta reivindicación "como ocurría con el anterior Gobierno socialista".

Así lo ha asegurado este viernes en rueda de prensa en Sevilla la portavoz de Igualdad del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Soledad Pérez, al ser preguntada la decisión del Consejo de Ministros de autorizar un contrato de conservación y explotación en la autopista AP-4, con un valor estimado de 24,7 millones de euros, que el Gobierno considera "un paso decisivo más en el compromiso de Pedro Sánchez con Andalucía para la eliminación del peaje, previsto el próximo 31 de diciembre".

"Es un paso más, pero nos falta el compromiso y contundencia de la Junta, que parece que este tema no lo tiene en la agenda política y me gustaría verlo al frente como con el anterior Gobierno socialista", ha asegurado Pérez, que ha criticado que el "gobierno de las derechas no está en las cosas que son importantes para la gente y está en otras que no le interesan a nadie".