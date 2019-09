15 de septiembre de 2019

PSOE de Granada crítica que Salvador rechace estar en la Mesa del Ferrocarril y "rompa el consenso social" con el AVE

GRANADA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, ha lamentado este domingo que en menos de dos meses el Gobierno de PP y Cs está "fulminado los grandes acuerdos alcanzados para Granada" y "rompa el consenso social en la llegada del AVE" a la ciudad.

Así se ha referido en una nota de prensa Cuenca a la decisión del alcalde, Luis Salvador (Cs), de no asistir a la convocatoria de la Mesa por el Ferrocarril, ya que entiende que es un "acto cobarde de no dar la cara ante los colectivos afectados", después de que este verano anunciase que "no estaba dispuesto a trabajar por el soterramiento del AVE en Granada y acusar a los integrantes de la mesa de estar manipulados y carecer de criterio propio".

"No salimos de nuestro asombro ante la actitud de Salvador", asegura el socialsita, quien recuerda que el alcalde "hace poco" exigía mecanismos de participación para ahora intentar "destruirlos".

Al respecto, sostiene que en el "pacto de los trapos sucios" a través del cual el líder naranja llego a la Alcaldía, "se vendió Granada", y la situación de debilidad del alcalde de Cs con sólo tres concejales provoca una "situación dañina e irreversible" para la ciudad, con "un Gobierno que no está dispuesto a defender el soterramiento del AVE, como sí lo tienen otras ciudades, y que ha arrodillado los intereses de los granadinos frente a Málaga, Sevilla y Madrid".

Para Cuenca, "el Gobierno de la vergüenza ha decidido apostar por un Gobierno de confrontación", frente a la "política de grandes consensos" que afirma ha imperado en el Ayuntamiento de Granada los tres últimos años en los que el socialista ha sido alcalde y "que tantas cosas buenas ha traído para la ciudad".

Al respecto, ha mostrado su pesar ante este cambio de actitud en la política municipal y le ha recriminado que no defienda los intereses de Granada y sobre todo de los granadinos. "Para que la ciudad avance hay que construir desde el consenso y desde el dialogo. Romperlo de manera unilateral sólo pone de manifiesto que su capacidad como alcalde es mínima y que su llegada a la alcaldía es lo peor que le ha podido pasar a esta ciudad", apostilla.

Por último, el portavoz socialista recuerda al "Gobierno de los trapos sucios" que cuando llegó al poder la situación económica y la credibilidad de la ciudad "estaba por los suelos", aún así, trabajaron para que eso cambiará, "con ambición, sin miedos" y "exigiendo a todos las administraciones un compromiso con Granada". "Lamentablemente, la situación es bien distinta con dos medios alcaldes afanados todo el día en sus peleas internas, sin planes de futuro para Granada y lo que es peor, sin ideas, sin ambición y sin ganas de defender proyectos muy necesarios para el futuro desarrollo de una ciudad que crece y que no puede seguir dividida", concluye.