El PSOE de Jaén denuncia que la Junta "confirma que no va a ejecutar" el enlace de la A-44 con Geolit

JAÉN, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado que la Junta "ha confirmado en el Parlamento que no va a ejecutar el proyecto de enlace de la A-44 Bailén-Motril con el parque de Geolit", en el término municipal de Mengíbar.

Así lo ha señalado el parlamentario Felipe López, después de que PP, Ciudadanos y Vox votaran en contra de la PNL presentada por los socialistas este miércoles en la Comisión de Fomento para que se ejecutase esta obra, que está lista para ser licitada desde el pasado enero y que, sin embargo, "lleva ocho meses en el dique seco".

En su opinión, "los temores se hacen realidad y el tándem PP-Ciudadanos vuelve a golpear a la provincia", punto en el que ha lamentado las "excusas" esgrimidas por el PP para justificarse y ha criticado que "las derechas mienten, tergiversan y manipulan".

"Ahora tienen que retratarse y decirle a los trabajadores y a los empresarios que no quieren hacer este proyecto. Dejen de utilizar patrañas y mentiras encadenadas para ocultar la realidad", ha subrayado en una nota López.

Sobre esas "peregrinas excusas", ha recordado que los proyectos "no los aprueba el consejero, sino que los técnicos de los departamentos". En este caso concreto, el proyecto estaba supervisado y aprobado por el Gobierno de España, por los responsables del departamento técnico de la Dirección General de Carreteras, así como por los responsables técnicos de la Consejería de Fomento.

En este sentido, el parlamentario socialista ha acusado a estos partidos de "mentir abiertamente para desviar la atención, eludir su responsabilidad y justificar que no van a cumplir" ante los empresarios y los trabajadores.

Al hilo, ha señalado que hay más de 70 empresas instaladas en Geolit que esperan esta actuación y ha calificado de "incomprensible" que la Junta "no haya movido ni un dedo en ocho meses". "El proyecto está aprobado desde enero, está en alta para su financiación con fondos europeos y cuenta con la autorización técnica del Ministerio; es decir, lleva ocho meses pendiente únicamente de su licitación", ha incidido.

López ha añadido que este enlace con la autovía A-44 favorecería la economía provincial, la competitividad de las empresas y la creación de empleo, por lo que ha censurado que "no sea una prioridad para el gobierno del cambio a peor".

Así las cosas, ha tildado de "sorpresa desagradable" que el Gobierno andaluz de PP y Cs "no sólo no haga nada nuevo, sino que encima sea incapaz de ejecutar lo que se encontró en avanzado estado de gestación". "No existe ninguna razón para la paralización de esta obra", ha concluido.