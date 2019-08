6 de agosto de 2019

PSOE-A: La Junta tiene que hacer una campaña "amable y blanca" contra la violencia de género para "no enfadar" a Vox

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Sevilla y diputada andaluza, Verónica Pérez, ha afirmado este martes que el Gobierno de coalición de PP-A y Cs en Andalucía ha hecho una campaña "amable y blanca" contra la violencia de género para "no enfadar a la extrema derecha", en alusión a Vox, formación que "niega que exista la violencia de género" y que tiene al Ejecutivo como "rehén para permanecer en el sillón".

En declaraciones al programa Espejo Público, recogidas por Europa Press, Pérez ha considerado que estamos ante una campaña "absolutamente desafortunada e impropia" de una administración pública "que debe luchar contra la violencia de género". "Es un despropósito y una vergüenza que también han denunciado colectivos, entidades feministas y activistas", ha añadido.

Así, tras apuntar que "parece que todo el mundo ve lo que no ve la consejera de Igualdad", Pérez ha criticado que la campaña niegue el término de violencia de género "sobre el que hay un consenso político y social y utilice el de malos tratos, cuando éste niega la raíz del problema: que la violencia de género se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres".

Junto a ello, la dirigente socialista ha advertido de que nos encontramos ante un campaña "frívola" porque "está bien que se manden mensajes positivos pero una mujer que ha sufrido ese problema no tiene una sonrisa como la de un anuncio de clínicas dentistas". "No creo que ninguna víctima de la violencia de género se sienta reflejada con esta campaña", ha aseverado.

Además, Pérez ha criticado duramente que la campaña "mienta" al afirmar que las mujeres que aparecen son víctimas reales de la violencia de género cuando es "falso". Por todo ello, la responsable socialista considera que el Gobierno andaluz tiene que proceder a su retirada inmediata, algo que llevan pidiendo "desde el minuto cero".

Finalmente, ha reconocido que su formación prefiere que no existan polémicas en torno a la lucha contra la violencia de género pero ha añadido que "si la Junta no hace las cosas bien no nos vamos a callar porque somos el principal partido de la oposición".