PSOE-A tiene "serias dudas" sobre la cifra de afectados y critica que Moreno "se vaya a Galicia"

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE-A en el Parlamento, José Fiscal, ha mostrado este lunes "serias dudas" sobre el número de afectados por el brote de listeriosis que ha trasladado el Gobierno andaluz y ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se vaya a Galicia de vacaciones cuando la crisis es más aguda, lo que supone un insulto a los ciudadanos".

En rueda de prensa, Fiscal ha indicado que el Gobierno andaluz ha decidido contabilizar solo el número de afectados desde que decretó la alerta sanitaria el pasado 15 de agosto, "cuando hay gente que se contagió antes". Además, según ha destacado, no se reflejan tampoco los afectados por otros productos que no son la carne mechada, "habiendo hasta otros doce productos incluidos en la alerta sanitaria".

El dirigente socialista ha puesto como ejemplo de este "desconcierto" en el número de afectados en que, según los datos de la Junta, en la provincia de Huelva hay una docena de afectados. "Solo en Chucena hay más de 20 personas diagnosticadas de listeriosis por Atención Primaria tras consumir carne mechada en las fiestas del pueblo", ha precisado.

Así, tras preguntarse "dónde están contabilizadas esas personas y si "a los que no están demasiado graves no les cuenta", ha insistido en que las informaciones por parte del Gobierno andaluz en relación a esta crisis, "la más grave en salud pública" en Andalucía, están siendo "contradictorias, confusas y tardías".

En relación al presidente de la Junta, el portavoz parlamentario ha dicho que los políticos pueden coger vacaciones, "pero cuando hay una crisis tan grave no puedes irte y hacerte fotos en restaurantes, lo que supone un escándalo para miles y miles de andaluces". Para Fiscal, la respuesta de Moreno a la petición del PSOE-A de comparecer en un pleno extraordinario ha sido "irse a Galicia a comer marisco con Feijóo".

El dirigente socialista, que ha acusado al jefe del Ejecutivo andaluz de hacer "dejación de funciones", ha criticado que no haya asistido este lunes a la reunión de la comisión de seguimiento convocada por la Consejería de Salud. "Ha demostrado su incompetencia, su irresponsabilidad y su falta de compromiso", ha opinado Fiscal.

Junto a ello, ha criticado que el Consejo de Gobierno se reúna esta semana el jueves y no el martes, cuando tradicionalmente "se ha reunido el primer martes de la última semana de agosto". Ello se debe, a su juicio, a que el Ejecutivo andaluz "quiere alargar aún más las vacaciones" o a que quiere hacer coincidir esta reunión con la de la Mesa del Diputación Permanente del Parlamento.

NO DESCARTA PEDIR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que soliciten la creación de una comisión de investigación, el dirigente socialista ha dicho que primero quieren que el Gobierno andaluz ofrezca toda la información y todas las explicaciones "y después ya actuaremos en consecuencia". "Vamos a intentar que sea por las buenas", ha añadido.

Entre algunas de las explicaciones demandadas, Fiscal ha pedido a la Junta que aclare por qué va a denunciar a la marca blanca que comercializa la empresa Comercial Martínez León y no a la propia empresa Magrudis, que es "la culpable". "¿Por qué a una empresa sí y no a la otra?", se ha preguntado el socialista, quien ha dicho no entender los "elogios" de la Junta hacia Magrudis.

Ha concluido advirtiendo de que "la transparencia y diligencia" de la que tanto "alardeaba" el Gobierno andaluz va a suponer que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, no comparezca previsiblemente en el Parlamento hasta el 5 de septiembre, "más de tres semanas después de la alerta sanitaria y un mes y medio largo después de los primeros casos".