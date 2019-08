PSOE-A pide a Moreno que pida su comparecencia "urgente" sobre "el caso de la hermanísima"

SEVILLA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que solicite su comparecencia "urgente y extraordinaria" en el Parlamento para dar explicaciones sobre "el caso de la hermanísima", en referencia a la obtención por parte de su hermana María Dolores de la plaza de directora del Conservatorio de Música de Málaga, pese a haber logrado menos puntuación que otra candidata en el curso público convocado.

Así lo ha indicado a los medios este viernes el parlamentario del PSOE-A Juan Pablo Durán, quien ha explicado que los grupos no tienen la potestad de solicitar la comparecencia del presidente de la Junta en la Cámara andaluza, pero el jefe del Ejecutivo sí cuenta con la potestad de demandar a la Presidencia del Parlamento su comparecencia, en virtud de lo recogido en el Reglamento de la Cámara y en el Estatuto de Autonomía. "Para que su silencio no lo convierta en culpable tiene que venir al Parlamento para dar explicaciones", ha apostillado.

El dirigente socialista ha reprochado a Moreno que "48 horas después" de que viera la luz esta información no haya dado explicaciones al respecto, sino que "desde la factoría de mentiras de ayer y hoy del señor Bendodo, se haya acusado a quien legítimamente ganó la plaza", mientras que por parte del portavoz de Cs en el Parlamento, Sergio Romero, "se ha justificado la designación".

Durán también ha criticado el "silencio indolente" al respecto por parte del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda (Cs), y del vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, a quien ha preguntado si "ésta es la regeneración que usted decía abanderar y que se incluye en su cartera de competencias".

Así, tras insistir en la necesidad de que Moreno dé explicaciones ante la Cámara andaluza, "sede de la soberanía del pueblo andaluz", el parlamentario del PSOE-A ha señalado que ninguna de las explicaciones que se han ofrecido hasta el momento han "satisfecho ni aclarado" la situación, por lo que se requieren unas explicaciones "convincentes".

"Algo no está bien y solo se puede explicar con criterios nepotistas y no objetivos", ha advertido Durán, para quien es fundamental que Moreno "salga de su silencio donde corresponde, que es donde está la soberanía del pueblo andaluz y aclare allí lo que ni Imbroda ni Marín ni Bendodo han querido aclarar".

Entre las cuestiones a aclarar, el dirigente socialista ha pedido explicaciones sobre "por qué se abre este procedimiento si no era necesario; qué se pretendía con el procedimiento; por qué no se ha designado a la ganadora; por qué se han lanzado "calumnias" contra ella "si no hay ningún tipo de mancha en su expediente"; o por qué se decide que la hermana de Moreno es la elegida".

Preguntado sobre si el PSOE-A se plantea llevar este caso a los tribunales, Durán ha dicho que su obligación es instar al presidente a que dé explicaciones en el Parlamento andaluz. "Son los sindicatos que representan a la funcionaria los que están abriendo otro tipo de vías", ha precisado, añadiendo no obstante, que su partido estará "atento" e irá decidiendo las actuaciones que toma.

Junto a ello, el parlamentario socialista ha lamentado que el mismo día que los interinos de Primaria se manifestaban en la puerta del Parlamento por su situación de incertidumbre ante el nuevo curso escolar "tuvieran que desayunarse con el titular de que la hermana del presidente sí tiene plaza como directora de un conservatorio".

Tras explicar que se trata de interinos que tienen hasta 10 y 15 años de antigüedad y que se pueden quedar sin trabajar el próximo curso por unas nuevas instrucciones remitidas a final de junio, Durán ha reclamado el aumento del número de docentes, con lo que se lograría reducir las ratio en las escuelas y mejorar la calidad de la educación.

En su opinión, era necesario que Imbroda hubiera comparecido en comisión parlamentaria, tal y como reclamó el PSOE-A en la reunión de la Diputación Permanente, para abordar este asunto "ahora y no en septiembre". "En septiembre ya se incorporan los designados y los que no lo son pasarán a la lista del paro", ha concluido el socialista.