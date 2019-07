8 de julio de 2019

PSOE-A reclama a Moreno que atienda las demandas de los alcaldes y no se quede en la "foto de marketing"

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que atienda las demandas de los alcaldes andaluces y no se quede en la "foto de marketing".

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha presidido, en la sede regional del partido en Sevilla, una reunión de alcaldes socialistas de grandes ciudades y de capitales, a la que han asistido, entre otros, el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano.

Al hilo de que el presidente de la Junta vaya a mantener esta semana encuentros con los nuevos alcaldes de Córdoba, Granada y Jaén, la secretaria de Política Municipal del PSOE-A, María Jesús Serrano, le ha pedido que atienda las demandas de todos los alcaldes y no distinga entre municipios de "primera" y de "segunda".

Tras señalar que el PSOE-A no se va a cansar nunca de defender el municipalismo como ha demostrado durante sus años en la Junta, Serrano ha pedido a Moreno que "no utilice" a los alcaldes para "hacerse su particular foto de temporada antes del verano o solamente como un escaparte o una foto de marketing".

Ha pedido al presidente que de verdad escuche a los alcaldes, y no sólo a los de las capitales de provincia, sino también a los de grandes ciudades. A su juicio, no se puede tratar a los ayuntamientos como si unos fueran de primera y otros, de segunda, sino que hay que escucharlos y tratarlos a todos por igual.

Asimismo, Serrano ha defendido que los alcaldes, como mejores conocedores del territorio, deberían tener participación tanto en la elaboración del presupuesto de la comunidad como en la ejecución de las partidas que les afectan.

Ha denunciado que el presupuesto andaluz para este ejercicio que ha presentado el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) es "antisocial y antimunicipalista", por cuanto destina menos recursos para los ayuntamientos, como se puede ver en la dotación del plan de cooperación municipal.

Ha pedido al presidente que la Junta cumpla con la Ley de Autonomía Local de Andalucía y con lo que dice la Patrica, relativa a la participación de los ayuntamientos de los tributos de la comunidad.