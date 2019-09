El PSOE-A reitera que Aguirre "no puede seguir ni un minuto más" y pide que Bendodo comparezca por sus "mentiras"

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Electoral y Programa del PSOE andaluz, Carmelo Gómez, ha insistido este sábado en que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "no puede seguir ni un minuto más" al frente de la sanidad andaluza al haber demostrado que no está "cualificado para gestionar" la crisis derivada del brote epidemiológico de listeriosis, exponiendo que los socialistas solicitarán además una comparecencia "extraordinaria" del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, bajo la premisa de que sus "mentiras" sobre el asunto están "empantanando la vida política andaluza".

En declaraciones a los medios de comunicación, Carmelo Gómez ha señalado la comparecencia protagonizada este pasado viernes por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en el Parlamento de Andalucía, en el marco de la comisión extraordinaria celebrada en torno al brote de listeriosis, derivado de la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en la carne mechada producida por la empresa sevillana Magrudis. Tras la muerte de tres de las personas afectadas y cinco abortos de embarazadas que presentaban la infección, cuatro de ellas en Andalucía, un total de 69 personas están hospitalizadas en la región como consecuencia del brote epidémico.

En ese sentido, mientras el consejero señalaba a la empresa Magrudis como responsable del brote, avisando de que los autocontroles de la misma "han fallado" y que correspondía al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Juan Espadas, "verificar si era eficaz este autocontrol", Carmelo Gómez ha advertido de la "errática cronología" de los acontecimientos esgrimida por Aguirre, al que ha reprochado que tras "tardar más de 15 días" desde que se declaró la alerta sanitaria "en dar una respuesta a los representantes del pueblo andaluz, sus explicaciones no hayan dejado satisfecho "a nadie".

Así, frente a la tesis del consejero respecto a que la Administración andaluza ha actuado con "absoluta transparencia y sin ocultar ninguna información", acusando al Consistorio de "dificultar" la gestión de la situación al facilitar la información "a cuentagotas", Carmelo Gómez ha asegurado que Aguirre "miente sistemáticamente", toda vez que el Consistorio viene alegando aspectos como que Magrudis se dio de alta en el Registro General Sanitario de empresas alimentarias y alimentos de la Junta en 2015 "sin contar con la documentación correspondiente" y necesaria.

MENSAJES "CON CLARIDAD"

"Ante una alerta sanitaria, lo más importante es que a los consumidores les llegue con claridad el mensaje. En Castilla y León se ha dado una alerta sanitaria (por latas de atún marca DIA) y con claridad se ha dicho qué alimentos no se tiene que consumir. Eso no se hizo en Andalucía desde el primer momento, con lo que se podría haber evitado muchos contagios", ha aseverado el dirigente socialista, señalando que el brote suma "más de 2.000 afectados", en referencia a una entrevista en la que Aguirre aludía a 196 casos entonces "confirmados" y 1.897 "declarados".

A juicio de Carmelo Gómez, la situación ha puesto de relieve que Aguirre "no está cualificado para gestionar una cuestión tan importante". "Es el momento de dar explicaciones oportunas y sobre todo asumir responsabilidades", ha dicho considerando que Aguirre "no puede seguir ni un minuto más" al frente de la sanidad andaluza, porque "lo que no se puede hacer nunca en una alerta sanitaria es mentir, que es precisamente lo que ha hecho el consejero". Así, ha acusado a Aguirre de "mentir sistemáticamente".

El mismo extremo ha atribuido al consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quien a su juicio ha convertido las ruedas de prensa posteriores a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta en una "falta de respeto a los andaluces" con "mentiras sistemáticas", que en esta ocasión aluden a un "tema muy importante y sensible", en alusión a la alerta sanitaria, pues una vez intervenida la producción de Magrudis, Bendodo criticaba recientemente que el Ayuntamiento hispalense, gobernado por los socialistas, "no comunicase" la situación de chorizos y morcillas que la empresa habría comercializó mediante una cadena de supermercados sin informar a las autoridades sanitarias, extremo que el Consistorio atribuye a la actuación del propio gerente de Magrudis.

Por eso, el PSOE, formalizará el lunes una pregunta al pleno del Parlamento, con petición de comparecencia "extraordinaria" de Bendodo, para que el mismo "explique el motivo de estas mentiras", con las que "está empantanando la vida política andaluza".