5 de septiembre de 2019

PSOE-A señala la "chapuza" de la Junta al ampliar el protocolo de embarazadas ante la listeriosos "casi un mes después"

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha insistido este jueves en que cada día que pasa se hace "evidente" la "incapacidad del Gobierno andaluz, la chapuza y la descoordinación que está tenido" en la crisis sanitaria por el brote de listeriosis, toda vez que ha criticado que haya anunciado este miércoles que amplía el protocolo clínico para realizar un tratamiento antibiótico a las mujeres embarazadas, "casi un mes después de decretar la alerta por listeriosis".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rodrigo Sánchez Haro, ha lamentado los nuevos casos conocidos y que todavía nadie --en el Gobierno andaluz-- haya dimitido "por la peor crisis sanitaria que hemos tenido en nuestra tierra, nadie ha asumido responsabilidades".

A su juicio, con todo lo acontecido, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "no debe continuar ni un minuto más en su cargo, no ha estado a la altura y cada día que pasa en el cargo es una nueva ofensa para los ciudadanos y para los afectados". Además, ha recordado que los socialistas han pedido en reiteradas ocasiones que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, comparezca para explicar la "nefasta" gestión de su gobierno en esta crisis pero, ha criticado, "no tiene ninguna intención de dar la cara.".

"Ahora dice que la solución para las embarazas ya está, un mes después de que se decretara la crisis, pues que se lo explique a las mujeres que han perdido a su niño", ha abundado Sánchez Haro, que cree que el hecho de que Moreno "se niegue a dar la cara" hace "más necesario si cabe" crear una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre este asunto, iniciativa que Adelante Andalucía ya ha anunciado que registrará y que el PSOE-A apoyará pues "Moreno no da la cara, dicen muchas mentiras, no cuentan la verdad y hay muchas cuestiones a resolver en relación a la crisis".

Con todo, el portavoz socialista ha reiterado que esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que el andaluz es un Gobierno "inestable, que se ha visto sobrepasado por acontecimientos y que sólo tiene un anclaje: las mentiras de la factoría del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que martes tras martes convierte el Consejo de Gobierno en una factoría de mentiras".