El PSOE-A urge formar gobierno para la financiación y dice que no será "palmero"

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha insistido este martes en que su postura en cuanto a la financiación autonómica "está clara desde hace muchísimo tiempo" y pasa por defender que Andalucía está infrafinanciada, al tiempo que ha asegurado que siempre estará en la defensa de los intereses de los andaluces pero que no será "palmero de nadie para tapar una crisis o para atacar al Gobierno de España estando en funciones". Además, ha apuntado que lo urgente para las entregas a cuenta es que se forme Gobierno en el país y que así "no haya ninguna discusión posible sobre este asunto".

Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, en declaraciones a los periodistas poco después de que se haya conocido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha remitido una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que le reclama el pago de los 1.350 millones de euros que el Gobierno central debe a Andalucía por los anticipos a cuenta por el IVA recaudado en la comunidad correspondientes al presente año.

"La postura del PSOE-A sobre la financiación autonómica está clara desde hace muchísimo tiempo, nos corresponde más de lo que nos llega del Gobierno de España, lo hemos dicho antes, durante y espero que no lo tengamos que decir después por que se haya corregido", ha insistido Fiscal, que ha querido dejar claro que los socialistas defienden lo mismo "gobierne quien gobierne en Madrid" algo que, a su juicio, "otros no pueden decir".

Tras recordar que el anterior gobierno andaluz que lideraba el PSOE-A impulsó en la pasada legislatura un pacto a fin de corregir esta situación de infrafinanciación, el portavoz del PSOE-A ha explicado que no se oponen a ninguna medida que redunde en la mejora de la financiación de Andalucía pero que "si se va a usar este tema para tapar la crisis de la listeriosis o cualquier otro asunto relacionado con la mala gestión del Gobierno andaluz o para confrontar con el Gobierno de España, ahí no va a estar el PSOE-A".

"Vamos a estar en la defensa de los intereses de los andaluces y en la lucha por la mejora de la financiación de Andalucía, pero no vamos a ser palmeros de nadie para tapar una crisis o para atacar el Gobierno de España estando en funciones", ha insistido antes de reiterar que "solo ha habido una postura del PSOE-A a lo largo de la historia sobre la financiación autonómica".

Fiscal ha manifestado que "lo fundamental es que se forme gobierno, que deje de estar en funciones y que, por tanto, no haya ninguna discusión posible sobre este asunto". Tras recordar que hay un informe de la Abogacía del Estado que dice que hasta que no se forme gobierno no se pueden facilitar las entregas a cuenta, el portavoz del PSOE-A ha querido dejar claro que "cuanto antes haya gobierno, antes dejaremos hablar de este tema, por eso es tan importante que se forme".

RESPALDO A SÁNCHEZ

De otro lado, en cuanto a las negociaciones del PSOE con Unidas Podemos para la conformación del Ejecutivo estatal, y después de que Sánchez haya ofrecido a la coalición cargos en instituciones y órganos del Estado pero fuera del Consejo de Ministros, Fiscal ha afirmado que lo que el secretario general y el partido a nivel estatal propongan para intentar desbloquear la situación, "nos va a parecer bien".

"El PSOE de España conoce la situación y sabe lo que tiene que hacer para intentar desbloquear la situación y si esa es la oferta, con toda seguridad nos parecerá bien, lo fundamental es que esto se desbloquee y haya gobierno", ha agregado el portavoz parlamentario del PSOE-A, que ha trasladado la confianza de la federación andaluza en "la capacidad negociadora del partido y de Pedro Sánchez".