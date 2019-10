PSOE-A augura que PP, Cs y Vox sufrirán su "cuarta derrota consecutiva" en Andalucía el 10N

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha avisado este lunes de que el cogobierno andaluz del PP-A y Ciudadanos (Cs), que apoya Vox, "se examinará" en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, cuando la ciudadanía "valorará la involución social que sufre Andalucía" a cuenta de las políticas que aplican, al tiempo que ha augurado que en dicha cita con las urnas solo hay dos posibilidades reales de gobierno, "o liderado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, o por el presidente del PP, no cabe más".

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, se ha referido al Comité Federal que celebró el sábado su partido para subrayar que del encuentro salen con un apoyo unánime en torno al proyecto de Sánchez, afrontando con ilusión y ganas una repetición electoral consecuencia de "un bloqueo y error histórico que constatarán el resto de fuerzas con el tiempo".

Tras mostrarse convencido de que en Andalucía los 'populares' "crecerán a costa de Cs y Vox" el 10N, el portavozs socialista ha augurado que estas elecciones supondrán "la cuarta derrota consecutiva" de los partidos que componen el Gobierno andaluz tras las autonómicas de diciembre, las generales del 28A y las municipales del 26A.

"No queremos para España el Gobierno de Andalucía", ha subrayado el socialista, que ha insistido en que "la ciudadanía tendrá en cuenta" las políticas de PP y Cs con apoyo de Vox, desde el cierre de escuelas rurales hasta las denuncias ante la Fiscalía de médicos de Urgencias por la carga insoportable de trabajo debido al deterioro del servicio, pasando por los "incumplimientos" de promesas de Moreno como la creación de 600.000 puestos de trabajo en la legislatura y la bajada masiva de impuestos que ya ha descartado su consejero de Hacienda, Juan Bravo.

Cornejo ha incidido en que PP, Cs y Vox "es lo mismo" y, en Andalucía realmente "gobierna el PP con el apoyo de Cs y de Vox", advirtiendo de que las tres derechas "van de derrota en derrota" en las urnas y que el 10 de noviembre "serán las cuartas elecciones que van a perder con diferencia" en la comunidad.

"El PP lidera a la derecha en Andalucía", ha sentenciado Cornejo, que ha concretado que incluso "el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, tiene que estar nervioso porque su homólogo en Cs es mejor portavoz del PP-A".

O SÁNCHEZ O CASADO

En el plano nacional, se ha referido a Unidas Podemos para señalar que gran parte del escollo en las negociaciones para formar gobierno es que sendos partidos difieren en cuanto a las políticas de Estado, de ahí que hayan encontrado acuerdos en ayuntamientos o comunidades pero no en el Gobierno central; mientras que ha criticado que los de Pablo Iglesias "pusieron el carro delante de los bueyes" pues priorizaron "los sillones en lugar de hablar del programa".

De su lado, ha señalado que desde las generales del 28 de abril se ha demostrado que "el peor enemigo de Cs es su presidente, Albert Rivera", al que ha reprochado estar "teñido de odio, desprecio y arrogancia" pues estos meses han puesto sobre la mesa "su indefinición y oportunismo político", como cree que se ha puesto de manifiesto en Andalucía donde "Cs niega hacerse una foto con Vox pero luego aplican sus políticas".

Igualmente, el dirigente socialista, que también ha criticado que el PP de Casado "no ha querido hablar de la estabilidad del Estado" desde el 28A, ha considerado que la pugna por el liderazgo de la derecha en España ha quedado resuelta en favor del PP y que, de hecho, 'populares' y naranjas no concurren en coalición al 10N "por el miedo de Rivera a que el PP absorba a Cs", así como por que "Rivera no colmaría su deseo de verse en singular y se diluiría".

Sobre Vox, Cornejo ha dicho que es "una escisión" del PP pero "más impaciente y con menos pelos en la lengua" si bien "lo que dicen sus dirigentes en público es lo mismo que dicen los militantes del PP en privado". "No le preocupa el discurso si no el poder a toda costa", ha apostillado para apuntar que al fin y al cabo, "PP, Cs y Vox comparten las mismas ideas".

Por otro lado, preguntado por la influencia que puedan tener en los resultados del 10N la irrupción de Ínigo Errejón con Más País en el panorama nacional y la situación de Cataluña, el portavoz del PSOE-A ha dicho que, en cualquier caso, los ciudadanos tienen que plantearse para qué utilizaron su voto en el pasado proceso electoral.

Así, cree que el tema de Cataluña "no debe distorsionar" en territorios donde, aunque estén preocupados por el debate territorial, tienen otros problemas; mientras que sobre la candidatura de Errejón ha advertido de que "es el número dos de Podemos, un partido con cinco años de vida que se los han pasado hablando de sí mismos y que en las negociaciones quería, a toda costa, sillones".

"Si no hay una alternativa de gobierno, que dejen gobernar", ha reclamado Cornejo, que ha apuntado que deberían haber ayudado a desbloquear el gobierno para luego buscar acuerdos proyecto a proyecto.

LAS MISMAS LISTAS Y COMITÉ DE CAMPAÑA

En cuanto a las listas del PSOE-A el 10N, Cornejo ha explicado que este mismo lunes el Comité Federal de Listas ratificará las mismas candidaturas que concurrieron a las urnas el 28A salvo algún cambio motivado por temas "personales" o por "incompatibilidades" y que él mismo viaja a Madrid para participar en el referido órgano.

El secretario de Organización del PSOE-A ha defendido que repitan los mismos candidatos porque "se les ha impedido desarrollar su trabajo" y ve "normal y lógico" que vuelvan a concurrir en las listas, una circunstancia que también afrontó así el partido cuando las generales se repitieron en el 2016, según ha recordado.

Asimismo, respecto al Comité Electoral del partido en Andalucía para diseñar y desarrollar la campaña del 10N, ha explicado que continuará con la misma estructura que en el anterior proceso electoral, y que ahora se está decidiendo con la formación a nivel federal el tipo de campaña que van a llevar a cabo y la agenda, en una campaña que va a durar la mitad de lo habitual y que cuenta también con la mitad del presupuesto.

Cornejo defiende que en estos días tienen que centrar la campaña en explicar muy claramente cómo otros partidos han impedido que Sánchez pudiera formar gobierno a pesar de haber ganado las elecciones casi doblando en escaños al siguiente partido, además de apostar por el puerta a puerta, fomentar el voto por correos y exterior, además de trasladar el programa a la sociedad civil, todo para conseguir respaldo suficiente para lograr una mayoría amplia de Sánchez que le permita poner en marcha un gobierno progresista cuanto antes.