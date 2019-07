9 de julio de 2019

Ricardo Gallén, Ida Nielsen, Tomatito y José Mercé, protagonistas este miércoles en el Festival de Guitarra de Córdoba

CÓRDOBA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Guitarra acerca este miércoles a Córdoba al guitarrista clásico Ricardo Gallén, quien ofrece un recital en el Teatro Góngora; a Ida Nielsen, bajista de Prince, y The Funkbots en el Gran Teatro para interpretar 'Time 2 Stop Worrying'; y a Tomatito y José Mercé, que ofrecen al público su último trabajo juntos, 'De verdad', en el Teatro de la Axerquía.

Según informa la organización del festival en una nota, Ricardo Gallén, que actuará en el Teatro Góngora a las 20,30 horas, es uno de los guitarristas clásicos más destacados de nuestro tiempo. En su espectáculo, las obras de Leo Brouwer, Sergio Assad y J.S. Bach serán las grandes protagonistas.

Asimismo, cabe destacar que sus inspiradas e innovadoras interpretaciones lo sitúan como músico de primera línea, al tiempo que su revolucionaria visión de la técnica guitarrística y de la enseñanza es la mejor prueba de su calidad.

El propio maestro Leo Brouwer ha destacado siempre la "inmensa creatividad y virtuosismo" de Ricardo Gallén. De hecho, el guitarrista linarense no ha querido dejar pasar la oportunidad de homenajear al maestro cubano en su 80 cumpleaños y ha preparado un programa donde interpreta algunas de las obras más interesantes de Brouwer.

Por su parte, Ida Nielsen & The Funkbots llegarán al Gran Teatro a las 20,30 horas. Ida Nielsen es una bajista danesa, conocida, principalmente, por haber sido la bajista del legendario Prince, pero también es artista por derecho propio, creando música especialmente original.

En su nuevo álbum, 'Time 2 Stop Worrying (bout the weird stuff)' entremezcla de nuevo los diferentes estilos que Ida. El resultado son canciones sencillas, a la par que geniales y que van más allá de la típica base del bajo funk. Nielsen llega al Gran Teatro de Córdoba con The Funkbots, una banda formada por Kuku Agami (rap), Phong Thanh Le (teclados y voz), Mika Vandborg (guitarra y voz) y Pat Dorcean (batería y electrónica).

Por otro lado, José Mercé y Tomatito, dos viejos amigos cuyos caminos se han cruzado en infinidad de ocasiones, desembarcan en el Teatro de la Axerquía a las 22,30 horas. Ambos han vuelto a coincidir en una misma idea: grabar un disco juntos y hacer una gira para llevar su música a los escenarios más importantes del mundo.

El título del álbum es 'De verdad' y el disco es toda una reivindicación del flamenco más puro, una lección magistral en toda regla. La grabación del nuevo álbum se realizó en el estudio que Tomatito tiene en la localidad almeriense de Aguadulce.

JORNADAS DE ESTUDIO

Tras la jornada inaugural, este miércoles continúan las ponencias en torno a la figura del maestro Víctor Monge 'Serranito. 'El maestro madrileño está considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia, poseedor de un conocimiento exhaustivo de la cultura flamenca, de una brillante trayectoria artística dotada de una amplia dimensión musical, que trasciende la guitarra flamenca.

En estas jornadas, en las que participará el propio 'Serranito', se tratan diversos aspectos de la guitarra flamenca de concierto --pasado y presente--, del estilo guitarrístico de Serranito y de su trayectoria artística.

El investigador, escritor y flamencólogo Norberto Torres coordina estas jornadas, que por primera vez se celebran en Casa Árabe y que tienen acceso gratuito para el público interesado. Las jornadas se dividen en tres sesiones, todas ellas con comienzo a las 19,00 horas. En este segundo día, el guitarrista Óscar Herrero ofrece la ponencia ''Serranito y Víctor alrededor del mundo'.

ACTIVIDADES PARALELAS

Entre las actividades paralelas, Curro Rumbao, músico cordobés miembro de la banda Up to the Blazz y profesor de la escuela de música El Gato. Cuenta con dos discos autoproducidos y ha participado en grabaciones y conciertos con distintas formaciones y músicos. Durante su actuación, en la puerta del Gran Teatro, Miguel Ángel Ruiz hará una ilustración en directo

Por último, cabe destacar que Carlos León ofrece el concierto 'The free jazz conspirancy' en Café Málaga a partir de las 23,00 horas.