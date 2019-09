Teresa Rodríguez no descarta que Podemos Andalucía concurra como Adelante en generales previo acuerdo con Iglesias

451892.1.500.286.20190910134028

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho este martes que si finalmente se repiten las elecciones generales "habrá que ver" si la federación que lidera concurre a dicha convocatoria dentro de Unidas Podemos o bien como Adelante Andalucía, coalición que comparte en esta comunidad con IU, si bien ha garantizado que sea cual fuera la fórmula, siempre será previo acuerdo con la dirección estatal de Pablo Iglesias. "No sería una operación paralela", ha aseverado.

Así se ha pronunciado Teresa Rodríguez, a preguntas de los periodistas, en la que ha sido su primera rueda de prensa tras permanecer de permiso por maternidad desde el pasado mes de enero.

Tras insistir en que el escenario deseable sería que hubiera acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos y, por tanto, no hubiera que repetir las elecciones, ha asegurado que de convocarse las urnas "en Podemos Andalucía no estamos pensando en ninguna maniobra de ruptura con la organización estatal".

Si bien ha explicado que aún no han abordado en el seno de la formación cómo afrontarían unas nuevas generales, la líder andaluza ha hecho hincapié en que en ningún caso en Andalucía va a pasar lo que ocurrió en Madrid con la lista de Íñigo Errejón: "No habrá dos listas en paralelo, no nos lo podemos permitir".

En este marco, Teresa Rodríguez se ha referido a los resultados que obtuvo Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre pues suponen "el mejor resultado de Podemos a nivel estatal" en el ciclo electoral que terminó con las municipales de mayo. Además, ha concretado que el porcentaje andaluz en los comicios generales "fue el más alto" del país y se consolidó la Alcaldía de Cádiz.

Esto le lleva a defender que Adelante Andalucía "tiene una enorme potencialidad" y "mucho futuro por caminar", aunque ha retirado que de decidir finalmente que sea bajo esta marca con la que concurran a unas nuevas generales "sería con un acuerdo con la dirección estatal".

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que lo deseable es que no se repitan las generales porque, además, "no daría resultados muy diferentes" y lo peor que podría ocurrir es que aumentaría la abstención y eso "da ventaja a la derecha".

SÁNCHEZ, "UN IRRESPONSABLE"

Entre tanto, en clave nacional, Rodríguez ha apostado por el acuerdo para que se pueda formar gobierno y así "no arriesgar y que se pueda reeditar el trifachito andaluz a nivel estatal" --en alusión a un acuerdo entre el PP, Ciudadanos y Vox--, al tiempo que ha criticado la "irresponsabilidad" de Pedro Sánchez por "no trabajar para lograr un acuerdo". A su juicio, el presidente en funciones "no ha hecho ningún esfuerzo para evitar que pueda formarse un gobierno de derechas".

De hecho, Teresa Rodríguez opina que el documento con 370 medidas que el PSOE ha trasladado a Unidas Podemos en la negociación es "absolutamente inaceptable, y más aún desde la realidad andaluza".

Ha criticado que el mismo no incluya el compromiso de derogar la reforma laboral, la Lomce, medidas para limitar el precio del alquiler, para frenar el precio de la luz o el agua, toda vez que ha exigido al PSOE "que cumpla no el programa electoral de Podemos sino el suyo propio", donde ha explicado que sí tenían cabida estos planteamientos.

Así las cosas, ha rechazado que Unidas Podemos apoye la investidura del socialista si no se compromete "en el papel" a adoptar medidas como las anteriormente referencias o de lo contrario "haremos un pan con tortas", cuando también ha reconocido su "profunda desconfianza" hacia el PSOE por su "enorme capacidad para defraudar".

"Pero es que ni siquiera nos ha planteado un documento con esas medidas al que agarrarnos", ha sostenido Teresa Rodríguez, quien no quiere que su partido preste apoyo a Sánchez en la investidura a cambio de nada porque supondría "humillar a nuestros 3,7 millones de votantes".

En la misma línea, preguntada por la opción de extrapolar el modelo portugués al gobierno español, la dirigente andaluza ha dicho que para que eso ocurriera "tendría que haber intención de que hubiera acuerdo pero Sánchez no tiene intención" ya que, en su opinión, "quiere elecciones" y por eso es "un irresponsable". "No existen condiciones para ese modelo, no tenemos nada a lo que agarrarnos para eso", ha lamentado.

En cuanto a las discrepancias que ha mostrado Podemos Andalucía respecto a los postulados que defiende Pablo Iglesias para la conformación del gobierno nacional, Rodríguez ha restado importancia por que "no es un drama" sino parte de la pluralidad del partido, mientras ha explicado que no quiere darle "ninguna coartada" a Sánchez y que pueda ver en Podemos Andalucía, por no compartir la misma opinión con su líder del partido, "un aliado, después de la poca vergüenza que está teniendo --el socialista-- en la negociación".

'ANDALUCÍA HORIZONTE 2023'

En otro orden de cosas, respecto a la conferencia política 'Andalucía Horizonte 2023' en la que está inmerso Podemos Andalucía para hacer balance tras el recién cerrado ciclo electoral y definir sus estrategias y prioridades programáticas para los próximos cuatro años, Teresa Rodríguez ha explicado que se han registrado un total de 40 documentos temáticos que "expresan la pluralidad de la organización".

"Tenemos que pensarnos con calma para que en el próximo horizonte electoral seamos una fuerza confiable", ha explicado la líder andaluza, que defiende el modelo de primarias pero que cree que el mismo no permite el debate de "forma más tranquila", de ahí la convocatoria de esta conferencia.