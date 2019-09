Ruiz defiende el campamento trans del IAJ con "ojalá un día no tengamos que hacerlo" y acusa a Vox de incitar al odio

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha reivindicado este martes durante una comparecencia parlamentaria la organización por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) de un campamento para jóvenes transexuales, con los argumentos de que "ojalá que algún día no tengamos que hacer campamentos trans, significaría que estamos todos educados y ellos, integrados", así como "lo hemos hecho felices y nos damos por satisfechos", y al grupo proponente de la comparecencia, Vox, le ha dicho "no colaboramos, y se lo digo a Vox, con declaraciones que pueden incitar al odio: por qué estos niños sí y los pobres, no".

Ruiz ha comparecido ante la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía para responder a una iniciativa de Vox, que preguntaba sobre los criterios seguidos para destinar dinero público a los campamentos de ocio para menores transexuales.

A la iniciativa se había sumado también el PSOE, como ha explicado la parlamentaria Soledad Pérez, porque "si PSOE no registraba la iniciativa no se agrupaba y ningún grupo podría hablar salvo a Vox". "Se le da voz a todos los grupos", ha argumentado Pérez.

El campamento, según la información facilitada por la consejera, se ha celebrado entre el 11 y 15 de septiembre en Cazorla y su coste ha sido de 10.500 euros. De sus 50 integrantes, ha explicado Rocío Ruiz, solo tres han sido menores de edad.

Ruiz ha defendido la iniciativa, a la que ha ofrecido "una valoración muy positiva", y ha anunciado que por ella el IAJ recibirá un premio del colectivo Lgtbi. La consejera de Igualdad ha argumentado que el proyecto se encuadra entre las competencias de este organismo, entre cuyos fines legales ha enumerado "la no discriminación por identidad de género" y ha apostado por una línea de trabajo de dotar a estos jóvenes de "herramientas psicológicas".

La consejera de Igualdad ha aportado un estudio universitario en su comparecencia para narrar los problemas que rodean a los jóvenes transexuales, como su propensión "a pensamientos suicidas", tendencia envuelta en un contexto caracterizado por "graves problemas para aceptar su identidad", así como por "el rechazo social", proyectado en "insultos, amenazas o ciberviolencia". En este escenario, Ruiz ha apostado por "empoderarlos para combatir su debilidad" tras reconocer su "estrés por aceptar su identidad sexual".

El diputado de Vox, Manuel Gavira, que ha expresado su "sorpresa" por el hecho de que Adelante Andalucía, por boca de su diputada Isabel Mora, hubiera calificado al grupo parlamentario proponente de la iniciativa como "ruin y mezquinos", ha reivindicado que su objetivo era conocer "los criterios seguidos para destinar dinero público a campamentos de ocio para niños y jóvenes trans".

Gavira ha calificado de "excluyente" ese modelo de campamento y ha rechazado que sea la vía para "desestigmatizarlos" como ha asegurado que defendía la cuenta de twitter del IAJ, convencido de que de esta forma "los apartan en campamentos" y ha utilizado la denuncia de padres de jóvenes autistas sobre su expulsión de campamentos para preguntarse si "se iba a utilizar esta dinámica con todos los grupos marginados".

El diputado de Vox, que ha descrito los ataques que sufrió en las redes sociales su compañera Ángelas Mulas por reclamar estas iniciativas para niños pobres, ha recordado en este sentido que "los grupos parlamentarios han presentado cero iniciativas sobre campamentos para niños pobres".

"Podría seguir con numerosos ejemplos", ha indicado Gavira, pero "veo que se va a priorizar lo ideológico y lo sexual".

La diputada del PSOE Soledad Perez, el otro grupo proponente de la comparecencia, ha denunciado "el foco y la provocación que este grupo busca", en referencia a Vox, ha argumentado que el asunto de fondo "es una cuestión de derechos civiles" y ha esgrimido "el derecho a participar en la cosa pública, como cualquier otro andaluz" de las personas transexuales.

"Me ratifico en los términos de Adelante, ruin y mezquina", ha señalado Pérez para describir la iniciativa de Vox, así como su negativa a que "el único que hablara sea el grupo negacionista".

La parlamentaria de Adelante Andalucía Isabel Mora ha abundado en los argumentos empleados por la consejera Rocío Ruiz, por lo que ha insistido en el hecho de que "son los jóvenes más vulnerables al estrés". "Los intentos de suicidios", ha argumentado Mora, "no se deben a su indentidad trans o Lgtbi, sino a la forma en que son tratados".

El diputado del PP Francisco José Palacios ha considerado que la organización del campamento es una muestra de que el actual Gobierno andaluz es "un Gobierno de todos los andaluces sea cual sea su orientación y sus circunstancias" y ha coincidido con el resto de los grupos, salvo Vox, en considerar que los jóvenes transexuales "sufren mucho más acoso, sufren más violencia que puedan sufrir otros alumnos".

La parlamentaria de Ciudadanos Ana Llopis ha felicitado al IAJ por el futuro premio del colectivo Lgtbi y ha apostado por "dotar de recursos a las personas vulnerables", convencida de la necesidad de combatir que "no se sientan bichos raros" así como de "empoderarse". "Esto suma", ha apostillado Llopis.

En su turno de réplica, Ruiz ha sostenido que "no existe ninguna ideología" tras la iniciativa del campamento de jóvenes transexuales y ha reinvindicado en ese sentido la propuesta como "un deber ético, moral y normativo".