Ruiz dice que el teléfono del IAM crece 1 millón de euros en 2019-20 y no permitirá que los municipios dejen VioGén

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado este jueves que "la previsión es aumentar en casi un millón de euros" la partida del Teléfono 900 200 999 del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en el Presupuesto de la Junta para 2020, aunque se trata de un crecimiento acumulado de los ejercicios presupuestarios 2019-2020, y ha asegurado, sobre el anuncio del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) de abandonar el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), que "no se va a permitir porque es un sistema muy eficaz de protección, por encima de cualquier alcalde o ayuntamiento".

Ruiz, que respondía a una pregunta en la sesión parlamentaria de control al Gobierno de Ciudadanos sobre el teléfono del IAM y a otra del PSOE sobre el Sistema VioGén y una posible actitud generalizada de los ayuntamientos de abandono de este sistema, ha argumentado que el teléfono del IAM ha crecido en 535.000 euros en 2019, aumento que será de idéntica cifra en 2020 dentro del presupuesto bianual de este servicio, por lo cual arroja una subida acumulada de 1.070.237 euros en ambos ejercicios, de los cuales 432.118 euros proceden del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La consejera de Igualdad ha expresado como uno de los planes de futuro para el teléfono de atención a la mujer del IAM prestar "un asesoramiento jurídico directo" y ha defendido "que se ha incrementado la formación de los profesionales encargados de esta línea 900". Ruiz ha sostenido que este servicio "es una referencia en la atención integral e inmediata a las mujeres".

La consejera de Igualdad ha ofrecido, en su respuesta a la pregunta de la parlamentaria de Ciudadanos Ana María Llopis, que en el primer semestre de este año se han atendido 15.092 llamadas, un 3,8% más que en el mismo periodo de 2018, y que en el mes de agosto han sido 3.300 llamadas, 1.000 más que en agosto de 2018, y que ese conjunto de llamadas han derivado en 90 acogimientos, 53 más que en agosto de 2018, y ha apuntado que el 65% de las consultas teléfonicas han sido por violencia de género.

La diputada socialista Soledad Pérez le ha preguntado a la consejera de Igualdad, a raíz del anuncio del alcalde de El Ejido de que la Policía Local dejaría de atender las llamadas de violencia de género, "si otros alcaldes empiezan a decir que dejan de proteger, usted qué piensa hacer". Pérez ha señalado que de las 30.859 denuncias sobre protección policial en España, 9.463 son andaluzas, de las cuales ha desglosado que 66 son de riesgo alto y 1.693 corresponden a un nivel de riesgo medio.

"Vamos a seguir protegiéndolas", ha sostenido Ruiz, quien ha señalado sobre el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), que, "aunque es competencia del Ministerio del Interior, lo vamos a mantener, a seguir fortaleciendo".

Soledad Perez ha reprochado a la consejera su "respuesta vacía de contenido" porque "no me ha dicho cómo van a obligar a los ayuntamientos" y seguidamente ha vuelto a inquirir "cómo va a garantizar que los municipios no se den de baja de VioGén" y ha apuntado como tareas propias y pendientes de la consejera de Igualdad " el plan de Seguridad lo tiene por hacer y la ventanilla única".

En la réplica de Rocío Ruiz, ésta ha señalado que "tenía una carta de la subdelegada del Gobierno indicando que no se gastaron 63.000 euros para los protocolos de atención directa a las víctimas" y ha reivindicado su gestión a través de medidas como la creación de "ocho nuevas Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género o la dotación de 100 personas más en los juzgados, cuando ustedes lo redujeron un 9%".