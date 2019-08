3 de agosto de 2019

Ruiz cree que "Vox se maneja con titulares" y reprocha al PSOE su "crítica destructiva" hacia ella

SEVILLA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales, y Conciliación, Rocío Ruiz, ha considerado sobre el transcurso de la legislatura que "me siento muy cómoda, como todos los consejeros" y ha señalado, en referencia a la influencia de Vox como aliado parlamentario del Gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos o la idoneidad de que hubiera formado parte de ese Ejecutivo, que "Vox se maneja con titulares, pero el PSOE tampoco ha colaborado mucho más" y le ha reprochado a los socialistas que "desde el primer momento han ido a destruir" y ha sostenido que "mantiene una crítica destructiva hacia mi persona y hacia la Consejería".

En una entrevista con Europa Press, Rocío Ruiz ha indicado que "el Gobierno de Ciudadanos y PP, de PP y de Ciudadanos, es un Gobierno compacto, sólido, estable, centrado, moderado", a modo de retrato de la marcha del primer semestre de vida que acumula el Gobierno que preside Juanma Moreno desde su toma de posesión el 22 de enero, y ha considerado que "hemos sido generosos por ambas partes".

"Tenemos muy claro hacia donde vamos", ha apuntado la consejera de Igualdad. "Es un acuerdo que pueden ver todos los andaluces", ha proseguido la consejera para ahondar en la transparencia del acuerdo que suscribieron a finales de diciembre 2018 ambas formaciones.

"Las primeras cien medidas se han dirigido hacia la regeneración, la bajada de impuestos, de ahí unos Presupuestos sociales, cuyas mayores partidas son para Educación, Sanidad, y los servicios sociales", ha afirmado Ruiz sobre el ritmo y el rumbo del Gobierno andaluz, para argumentar seguidamente, sobre la mano tendida hacia los grupos parlamentarios de la oposición, que "por primera vez se han aceptado enmiendas de todos los partidos y esto dice mucho de la línea de trabajo de este Gobierno y de sus ganas de trabajar con el resto de partidos".

"Al resto de partidos los han votado los andaluces, que tienen que hacer una oposición constructiva a nivel parlamentario", ha indicado Ruiz cuando se le ha preguntado si se siente dique de contención para contrarrestar los exabruptos de Vox.

"Vox se maneja con una serie de titulares, pero el PSOE tampoco ha colaborado mucho más, ni siquiera con los Presupuestos", ha señalado la consejera de Igualdad, que ha considerado que "la oposición y los obstáculos no vienen de parte de Vox, que puede proponer algunas ideas como Adelante", pero ha sostenido que "el PSOE no está colaborando, desde el primer momento ha ido a destruir". "No están colaborando ni el PSOE ni Vox", ha señalado Ruiz para identificar el comportamiento político estas dos formaciones.

"Por filosofía e ideología de este Gobierno y como consejera de Igualdad vamos a ser garantes de las libertades, de la tolerancia, de la igualdad, y de la lucha contra la violencia de género", ha proclamado, y se ha reafirmado en argumentar que "siempre he dicho que las políticas sociales no tienen ideología".