10 de julio de 2019

Satse ve "discriminatorio para enfermeros y fisioterapeutas" el concurso de traslados del SAS

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía, ha tachado de "discriminatorio para enfermeros y fisioterapeutas con respecto al resto de categorías" el concurso de traslados que fue aprobado en Mesa Sectorial de Sanidad el pasado 2 de julio para el personal estatutario y funcionario de las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Así lo ha indicado el sindicato este miércoles en un comunicado difundido después de que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, presentara este pasado martes en Consejo de Gobierno el informe sobre la convocatoria de este concurso, que, según ha destacado el representante de la Junta, se convocará en las próximas semanas y será "el mayor de cuantos se han celebrado en el SAS desde su creación en 1986".

Según Satse, "dicho concurso de traslados ha sido aprobado con un baremo discriminatorio, basado únicamente en el criterio médico, y sin tener en cuenta la idiosincrasia de la enfermería y la fisioterapia".

Y es que, según abunda el sindicato, el baremo que se aplicará para este concurso de traslados para el grupo A2 sanitario --el que corresponde a Enfermería y Fisioterapia-- será la experiencia profesional, la antigüedad, doctorado, másteres e investigación, lo que "no permitirá tener un proceso ágil y basado en un baremo objetivo que sirva para que los profesionales opten a un mejor destino", según Satse.

Frente a eso, el Sindicato de Enfermería sostiene, y así lo ha defendido en Mesa Sectorial, que "el baremo más favorable para el grupo A2 era el que tuviera en cuenta únicamente los servicios prestados y la antigüedad, como así ocurre en el resto de categorías C1, C2 y E".

Por ello, Satse considera que el consejero de Salud "falta a la verdad cuando manifiesta públicamente que ha negociado un baremo simplificado que facilita el procedimiento a las personas candidatas y la gestión del proceso en general", puesto que, mientras que los profesionales del grupo C1, C2 y E "tendrán un baremo objetivo y rápido de resolver, ya que sólo se valorará el tiempo de servicios prestados, a los grupos A1 y A2 le valorarán méritos subjetivos, que además rompen el principio de igualdad entre las distintas categorías del SAS".

Desde Satse señalan además que "otro de los hándicaps que supone este baremo para los profesionales de enfermería y fisioterapia es el coste económico, ya que, para cumplir con el baremo aprobado, hay que dedicar no sólo tiempo, sino también una inversión económica importante, pues por ejemplo, los másteres o doctorados suponen un coste significativo".

Además, Satse critica que, "al tener en cuenta criterios como los másteres, se está obviando a otras categorías" como Enfermería y Fisioterapia, ya que, "hasta hace relativamente poco tiempo, ambas no poseían el reconocimiento de grado, sino diplomatura, por lo que los profesionales no tenían acceso a formación como eran los másteres o doctorados". "Esto quiere decir que este mérito no servirá para los profesionales que tengan mucho tiempo de antigüedad, ya que la mayoría de ellos carecen de este tipo de formación", remacha el sindicato.

El Sindicato de Enfermería considera que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía "debería tomar nota de otras comunidades como Murcia, cuyo concurso de traslados no sólo se basa en el tiempo trabajado, sino que además es un concurso abierto y permanente".

Con todo, Satse considera "necesaria" la convocatoria de este concurso de traslados, pues "es la única vía que permite a los profesionales un acercamiento a sus domicilios, con la consiguiente reunificación familiar, que es el fin principal de cualquier proceso de este tipo, así como la posibilidad de un mejor destino".

Por último, Satse defiende que "siempre trabajará por y para los profesionales de la sanidad andaluza, al margen de los intereses políticos y preservando en todo momento la dignidad y los derechos de los profesionales enfermeros y fisioterapeutas", y espera "que la Consejería de Salud recapacite y comience a tomar medidas en beneficio de todos los colectivos sanitarios".