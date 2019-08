30 de julio de 2019

Save the Children pide que "no se criminalice" a los menores migrantes solos en España

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización Save the Children pide que "no se criminalice a los adolescentes migrantes que no tienen referentes familiares en España", y aboga por tener una "perspectiva de infancia" en las políticas migratorias, ya que niños y adolescentes representaron el 12% de las personas que llegaron de forma irregular a España por el Estrecho de Gibraltar en 2018.

Además, para la organización también es prioritario que se establezca un protocolo de atención en las llegadas en puerto para atender a los menores e identificar a aquellos que pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, lo cual debe ir acompañado de una modificación del procedimiento de determinación de la edad, tal y como ha recomendado Naciones Unidas.

Save the Children ha presentado este martes en la Fundación Cajasol de Sevilla el análisis 'Contando los pasos', donde ofrece datos sobre las migraciones en España y plantea una serie de recomendaciones para que las administraciones públicas lleven a cabo políticas migratorias "responsables".

El director general de Save the Children, Andrés Conde, ve necesario que se gestionen las migraciones de manera "responsable y sostenible, con un enfoque integral, que garantice el respeto a los derechos humanos, el cumplimento de las obligaciones y que aproveche las oportunidades de la movilidad para los países de origen y de destino".

"La mayoría de estos jóvenes no ha mantenido conductas de riesgo o delictivas en su vida", por lo que "no podemos suponer que, cada vez que se abre un centro de acogida en un determinado lugar, esos adolescentes cometerán actos delictivos", ha señalado Conde.

El director general de Save the Children ha enfatizado que "es una obligación de todos, partidos políticos, administración y sociedad, garantizar los derechos de estos menores ante su situación de especial vulnerabilidad".

Desde la organización llaman la atención al respecto que, en Andalucía, sólo el 0,52% de los adolescentes migrantes que han sido acogidos por el sistema de protección desde 2015 ha tenido medidas judiciales de internamiento por la comisión de algún delito.

APORTACIONES DE MIGRANTES AL SISTEMA DE BIENESTAR

Save the Children defiende que las aportaciones de la población migrante al sistema de bienestar "permiten la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales para toda la sociedad", y recuerda que, como estima el Fondo Monetario Internacional (FMI), España necesitará más de cinco millones de extranjeros para la sostenibilidad de su sistema de bienestar hasta 2050, casi 170.000 personas cada año.

La organización trabaja con niños y adolescentes migrantes sin referentes familiares en Melilla, Andalucía y Cataluña. "Conocemos las circunstancias de sus viajes y hemos denunciado muchas veces las condiciones en las que se realiza su acogida. De forma conjunta con muchas otras organizaciones hemos observado cómo eran acogidos en centros sin traductores, sin camas suficientes, sin actividades de formación u ocio, sin perspectiva de infancia", ha relatado Conde.

Paralelamente, la organización también alerta de que el sistema de protección en España ha perdido el rastro de más de 5.000 niños desde 2015 cuya responsabilidad tenía encargada.

Además, en el turno de preguntas del acto en el que han presentado el análisis 'Contando los pasos', desde Save the Children han realizado un llamamiento a la "corresponsabilidad" como algo "fundamental" porque "dentro de España se está delegando en las comunidades autónomas que hacen de fronteras, y ellas tienen la responsabilidad de los menores que llegan a las costas".

Asimismo, han lamentado que "no haya política de Estado porque no se ha legislado al respecto para que se agilice la corresponsabilidad", por lo que hacen una llamada al Gobierno sobre la gestión de los menores que llegan a España para que lo aborden desde una "perspectiva de Estado". De igual modo, sobre las razones por la que llegan estos niños a España, desde Save the Children apuntan a la ausencia de oportunidades educativas y de empleo.

SITUACIÓN EN ANDALUCÍA

En tanto que la puerta de entrada de la mayoría de menores que viajan solos a España, Save the Children reivindica que es por Andalucía por donde se deben dar los primeros pasos para garantizar los derechos de estos niños.

Al respecto, la organización señala que "el Sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía carece de un protocolo que permita a sus trabajadores saber cómo proceder a la hora de detectar y proteger a la infancia con perfiles de especial vulnerabilidad, como las víctimas de trata, los solicitantes de asilo y los que han sufrido violencia durante su proceso migratorio".

Por eso, desde Save the Children piden a la Junta que "establezca un protocolo de actuación homogéneo que garantice la protección de estos niños", según señala el director de la organización en Andalucía, Javier Cuenca.

Preguntados sobre si ha cambiado algo con el nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), desde la ONG han indicado que el Ejecutivo "ha sido y es respetuoso con la situación de los niños no acompañados que llegan, y están revisando el sistema de protección para ser más eficiente y hacer una intervención psicoeducativa con el menor". Además, han añadido que la situación este año no es tan compleja como el año pasado, por lo que es el momento de implantar medidas "duraderas".

NIÑAS MIGRANTES

Save the Children también hace una valoración sobre cómo afecta esta realidad a las niñas y las adolescentes, ya que ellas emigran en menor medida que sus coetáneos varones.

Según explica la organización, esta realidad se debe principalmente a los rígidos roles y expectativas de género que caracterizan a sus contextos de origen, basados todavía en normas y tradiciones de fuerte enfoque patriarcal que tienden a infravalorarlas y a restringir mucho su libertad de elección.

En muchas regiones, las menores cuidan a los demás hermanos y hermanas, ayudan a realizar las tareas domésticas y contribuyen en la organización de la casa, de lo que sus pares varones son excusados. Para ello, muchas veces deben renunciar a su educación y a su formación, según continúa explicando Save the Children, que señala además que en algunas áreas geográficas persisten prácticas como los matrimonios tempranos o el acogimiento fuera del núcleo familiar para el empleo doméstico, haciendo que las niñas pasen rápidamente de vivir bajo la autoridad de sus padres a la de sus maridos u otras familias.

Las niñas y adolescentes se ven "mucho más expuestas a convertirse en víctimas de explotación y de trata de seres humanos en los países de origen, tránsito y también de destino", según Save the Children, que avisa de que dicha exposición a los riesgos "condena a muchas de las jóvenes que viajan solas a quedarse atrapadas en los países de tránsito, víctimas de redes criminales que las mantienen en condiciones de clandestinidad e invisibilidad para evitar que huyan".

En estas mismas condiciones se encuentran también "muchas de las pocas niñas y adolescentes que logran llegar a España", según advierte la ONG, a quien resulta "preocupante la sobrerrepresentación de las niñas de Nigeria y de Camerún entre los menores que son tutelados por las administraciones públicas".

Estos dos colectivos son los únicos formados sólo por menores de sexo femenino en España, característica que "revela las modalidades bajo las que probablemente se ha llevado a cabo el trayecto migratorio y la finalidad oculta de sus llegadas".

En otro orden de cosas, y a preguntas de la prensa sobre el discurso de Vox en materia migratoria, desde Save the Children han apuntado que la xenofobia es algo "fácil de despertar y a veces es políticamente rentable apelar a ello", pero es "preocupante", por lo que "es necesario tener cuidado de que no se generalice" y "hay que responder con hechos", según concluyen.