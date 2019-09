4 de septiembre de 2019

Sebastián Pérez (PP) se congratula de que la Justicia deje "claro quiénes fueron los tramposos"

GRANADA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, se ha congratulado este miércoles de que haya "quedado claro por la Justicia quiénes eran los tramposos" después de que la Audiencia Provincial haya revocado la sentencia que dejó sin efecto el último congreso donde salió reelegido. Ha garantizado así que "mientras las bases y los militantes quieran" seguirá siendo el líder provincial de este partido.

Pérez se ha pronunciado de este modo después de que la Audiencia de Granada haya dado la razón a la dirección provincial del PP y haya estimado su recurso contra la sentencia que anuló el congreso alegando que la persona que promovió la demanda por supuestas irregularidades en el mismo, el entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan García Montero, ya no es militante y por tanto carece de legitimación para mantener el proceso.

Sebastián Pérez se ha referido en rueda de prensa a la "amarga dificultad" que ha vivido el partido en Granada en los dos últimos años, en tanto que "había exmilitantes que quisieron lanzar cortinas de humo para que no se hablara de sus actuaciones presuntamente delictivas en la vida pública", ha dicho en alusión a la 'operación Nazarí', que supuso en 2016 la detención del entonces alcalde del PP José Torres Hurtado, y al llamado 'caso Serrallo'.

"Mientras unos están sentados en el banquillo otros estamos sentados en los gobiernos de nuestra ciudad", ha especificado Pérez, para quien "el tiempo pone a todos en su sitio" y "hoy la familia del PP está feliz porque lo ha pasado mal" tras concurrir a tres procesos electorales en los que "constantemente" se dijo que "el presidente de este partido y su junta directiva estaban deslegitimados".

Aunque se le acusó, ha dicho, de ser un "tramposo y un indecente", Pérez afirma que siempre ha estado tranquilo porque "sabía que habían hecho las cosas bien", pues "aquí hablaron las bases libremente y el partido en las urnas". No obstante, ha reconocido a preguntas de los periodistas que en este tiempo no se ha sentido respaldado por todo el partido a nivel nacional, regional o local, "puntualmente no genéricamente", aunque "quienes tenían que hacerlo lo han hecho", ha matizado.

Pérez ha trasladado además su pretensión de realizar una "regeneración en profundidad" en la formación, en tanto que en la actualidad el PP está presente en los gobiernos de la Junta y el Ayuntamiento de Granada y considera necesario "un impulso" que garantice el "triunfo" en los próximos procesos electorales.

Así, al ser preguntado sobre el debate de la alternancia en la Alcaldía de Granada ha enfatizado que su prioridad ahora es "hacer a Pablo Casado presidente" si finalmente se convocan elecciones generales en noviembre y el "resto es secundario" en estos momentos.