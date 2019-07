16 de julio de 2019

El secretario del Pleno afirma que recuperar en Córdoba los nombres de Cruz Conde, Vallellano y Cañero es legal

CÓRDOBA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, Valeriano Lavela, ha afirmado este martes que recuperar en la ciudad los nombres de calle Cruz Conde, Avenida de Vallellano y Plaza de Cañero, tal y como pretende el gobierno municipal de PP y Cs, bajo el argumento de que son denominaciones con "arraigo popular", es algo que "no vulneraría ni infringiría la normativa estatal ni la normativa autonómica sobre memoria histórica".

En cambio, según ha señalado el secretario durante el Pleno celebrado este martes, dando lectura a un informe para prestar asesoramiento jurídico a la petición expresa que sobre este asunto le había planteado el alcalde, José María Bellido (PP), si los nombres que se colocaran fuesen los de José Cruz Conde, Conde de Vallellano y Antonio Cañero, entonces "sí que se podrían vulnerar, tanto la normativa de memoria histórica de la Junta de Andalucía, como la normativa estatal de memoria histórica, así como el tenor del acuerdo plenario de fecha 13 de febrero de 2018, que aprobó el dictamen emitido por la Comisión Municipal de la Memoria Histórica", por los que se cambiaron esos nombres por otros.

Es decir, a juicio del secretario no se pueden recuperar los nombres, tal y como eran, y que fueron sustituidos el pasado mandado por los de calle Foro Romano, Avenida del Flamenco y Plaza de los Derechos Humanos, respectivamente, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, por su vinculación con la dictadura franquista, pero sí que se pueden recuperar parcialmente en cada caso, sin que ello vulnere la Ley, y estando además el gobierno municipal en su derecho a hacerlo, en el marco de sus competencias, si lo considera oportuno.

Lavela, a quienes los portavoces municipales de PSOE e IU, Isabel Ambrosio y Pedro García, respectivamente, no consideran facultado para determinar si recuperar tales nombres para el callejero cordobés incumple o no leyes de ámbito autonómico y estatal, ha emitido este informe durante el debate en el Pleno de una moción de IU sobre memoria histórica, para instar al gobierno local a cumplir la Ley en esta materia y no usar nombres franquistas para las calles, aunque la moción ha sido rechazada por el Pleno, con los votos de PP, Cs y Vox, que suman mayoría frente al respaldo dado a la propuesta por IU, PSOE y Podemos.

De hecho, también se ha rechazado por el Pleno, con los votos de PSOE, IU, Vox y Podemos, una enmienda de sustitución a la moción de IU presentada por PP y Cs, que solo votaron a favor estos dos grupos, para que el Pleno se posicionara a favor de recuperar los citados nombres de Cruz Conde, Vallellano y Cañero, al entender que forman parte de la "identidad colectiva" de Córdoba.

Además, tras ello, el Pleno ha rechazado, igualmente, una proposición planteada por Vox, que solo ha tenido el respaldo de sus dos ediles, mientras que el resto de grupos ha votado en contra, para que se instara a la Junta de Andalucía a redactar la nueva Ley de Concordia y que derogase la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, dejando sin efecto todo lo hecho en su aplicación, como el haber eliminado 15 nombres considerados franquistas del callejero de Córdoba, que Vox quiere recuperar.