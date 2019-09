6 de septiembre de 2019

Sindicato Médico Andaluz insta a los facultativos a concentrarse el 11 de septiembre contra las agresiones

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA), junto con la plataforma 'Basta ya' de varias provincias, ha instado a todos los facultativos andaluces a que salgan a las puertas de los centros asistenciales el próximo 11 de septiembre durante 15 minutos para manifestar en silencio "el rechazo a las coacciones y agresiones a personal sanitario".

Según ha explicado el sindicato, esta concentración se convoca tras los numerosos casos de agresiones a personal sanitario en Andalucía durante este verano, lo que ha desembocado en "una sensación de inseguridad" cada vez más extendida entre los facultativos. Además, los hechos ocurridos en la localidad sevillana de El Garrobo han contribuido especialmente "al aumento de la sensación de indefensión y han hecho saltar las alarmas en el colectivo".

En este sentido, el SMA ha señalado que los facultativos de la sanidad pública andaluza llevan muchos años "contribuyendo con su esfuerzo y dedicación a la mejora de la asistencia sanitaria de los ciudadanos, a veces en condiciones laborales precarias y con sobrecargas de trabajo que difícilmente se aguantan sin un gran componente de responsabilidad y vocación de servicio a la comunidad".

Al respecto, han sostenido que "todo tiene un límite", ya que ellos también tienen derecho al descanso y "a poder realizar el trabajo sin miedo a las coacciones o agresiones, a terminar la jornada laboral ilesos y a la hora prevista, a no recibir improperios y a no ser presos de la sociedad a la que atendemos".

Por todo ello, desde el Sindicato Médico Andaluz han pedido al personal sanitario y a los ciudadanos que se sumen a "este pequeño gesto tan importante" para no admitir "más actitudes hostiles que no benefician a nadie y que hacen de la medicina una condena, no una vocación".