1 de julio de 2019

Susana Díaz afirma que tiene que haber investidura este mes y que "lo natural es que se abstuvieran" PP, Cs y Podemos

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado este lunes que en este mes tiene que haber investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, porque los españoles no entendería que no fuera así después de que hablaron muy claro en las pasadas elecciones generales, y ha expresado que "lo natural" es que se abstuvieran PP, Ciudadanos (Cs) y Unidas Podemos, en lugar de votar en contra.

En una entrevista con la Cadena Ser recogida por Europa Press, Díaz ha manifestado que tiene que haber investidura porque si no fuera así, los españoles serían los que más perderían, y no se merecen que cuando han hablado con tanta claridad en las pasadas elecciones generales del 28 de abril, no se les permita que el Gobierno eche a andar, por el "tacticismo de unos y de otros".

Ha indicado que el PSOE dobló en votos al segundo partido, el PP, de manera que es la única opción de gobierno en España, porque no hay ninguna alternativa.

Para Susana Díaz, PP y Ciudadanos se dan muchos "golpes de pecho y son unos patriotas de hojalata que a la hora de la verdad nunca están pensando en España, sino en ellos mismos". "Se van mucho a Colón, pero cuando tienen que pensar en los intereses de este país, nunca están", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que nadie entendería que Podemos, por "cuestiones personales y de dónde queda Pablo Iglesias, por segunda vez, volviera a impedir que España tuviera un presidente socialista": "Yo creo que se lo harán mirar y no llevarán la carreta al precipicio".

Para Susana Díaz, "lo natural es que se abstuvieran todos, porque si tú no tienes posibilidad de formar un gobierno alternativo, ¿cómo vas a impedir que se gobierne?". Ha señalado que el patriotismo de la derecha quedaría en que "se caiga España" si se opone a la investidura de Pedro Sánchez.