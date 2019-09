23 de septiembre de 2019

Susana Díaz augura que Rivera "será un damnificado" el 10N por unirse "a un bloque de derechas que refuerza al PP"

SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha augurado este lunes que en la noche electoral del 10 de noviembre el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, "será un damnificado" por haber decidido "formar parte de un bloque de derechas" que, a su juicio, "sirve para reforzar al PP".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Susana Díaz ha advertido de que los resultados de los comicios generales que se repiten en noviembre dejarán a Rivera como "uno de los damnificados esa noche y se demostrará que Cs no era el espacio que había vendido a la gente".

La líder andaluza ha considerado "inexplicable" y un "sinsentido" la repetición de las elecciones después de que el PSOE, el 28A, "duplicó al siguiente partido y no hay otra alternativa de gobierno", al tiempo que ha defendido que el secretario general de su partido y presidente en funciones, Pedro Sánchez, "ha hecho un esfuerzo de diálogo enorme" pero, ha lamentado, "aquí cada uno estaba a su libro, unos en su ego personal a ver cómo salían de ésta y otros en sus intereses partidarios a ver quién lideraba dentro del bloque de la derecha a esos tres partidos que han decidido llevan a España a política de bloques".

Al líder de Podemos, Pablo Iglesias, le ha reprochado que "en el fondo pensaba en él y no en el interés de la izquierda española", mientras que tras defender que el discurso investidura de Sánchez fue muy integrador, ha sostenido que Rivera "no tenía justificación para no apoyarlo". "Alguien que se dice europeísta, moderado, que viene a regenerar y que viene a garantizar que el Gobierno no dependa de los independentistas, tenía una oportunidad de oro para demostrarlo y no lo ha hecho porque estaba pensando en el bloque de derechas en el que ha decidido integrarse", ha apostillado.

Por eso, Susana Díaz censura que "los patriotas de la derecha son de balcones y banderas, no de poner los intereses de España por encima de los suyos".

Igualmente, Susana Díaz ha defendido que Sánchez tiene "toda la legitimidad" de pedir al PP que se abstenga, a pesar de abanderar ante la investidura de Rajoy el 'no es no', porque "es el líder del PSOE" y en aquel momento fue el partido el que decidió abstenerse pensando en España: "Este no es partido de Rivera o Iglesias, es el partido de todos los socialistas que lidera Sánchez", ha aclarado antes de apuntar que "los que ahora se envuelven en la bandera no han sido capaz de hacer eso".

En otro momento, preguntada por la irrupción de un nuevo partido capitaneado por el exdirigente de Podemos Íñigo Errejón para el 10N, la dirigente andaluza ha querido ser prudente y no opinar de algo que "surge de la división de Podemos" y sobre lo que "habría que preguntarle a Iglesias" porque "es un tema entre ellos".

IR A VOTAR PARA NO ESTAR CUATRO AÑOS ENFADADO

La líder del PSOE-A ha hecho hincapié en que ahora "es un momento para tener lealtad con España" porque "el PSOE es fundamental en este país, España lo necesita y Andalucía también, porque aquí vivimos los desvaríos y despropósitos del bloque de muy derechas que gobierna, necesitamos un gobierno socialista que dé salida a los problemas que generan en los andaluces".

Y por todo, Susana Díaz ha pedido ir a las urnas para impedir "que las tres derechas puedan unirse" y avisa: "Más vale ir a un día a votar con un poco de enfado por que te lleven otra vez a votar, que arrepentirte durante cuatro años y estar enfadado por lo que tienes sufrir y aguantar", mientras que incide en que ahora "tenemos que acordar con la gente para poder garantizar un gobierno progresista cuanto antes".