16 de septiembre de 2019

Susana Díaz confía en que se permita a Pedro Sánchez formar Gobierno "sin trucos ni triquiñuelas"

BAZA (GRANADA), 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha confiado este lunes en que "no haya triquiñuelas, que no haya truco" y que se permita a Pedro Sánchez formar Gobierno cuanto antes, así como que de aquí al 23 de septiembre los partidos "no conviertan esto en una subasta".

Susana Díaz se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Baza (Granada) después de que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, haya propuesto este lunes al presidente del PP, Pablo Casado, que ambos partidos se abstengan para facilitar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de que el líder del PSOE asuma tres compromisos relativos a Navarra, Cataluña y la economía española.

Díaz afirma creer desde el principio que "hasta el día 23 hay esperanza" y ha defendido que este país "merece que no lo vuelvan a llevar a las cuartas elecciones en cuatro años" después de que los ciudadanos votaran con "mucha claridad" el pasado abril.

"Espero que tampoco conviertan esto en una subasta, de un tipo o de otro, y desde esa cordura y sentido común que tienen los españoles (...) seamos capaces de poner los intereses de nuestro país por delante de los intereses particulares", ha argumentado.

Ha llamado así a que "no haya triquiñuelas, que no haya truco" y que "de verdad, con lealtad a lo que supone España" se permita que Pedro Sánchez forme cuanto antes un Gobierno. "Nos podíamos haber ahorrado todo este tiempo y espero que de aquí al 23 no conviertan esto en triquiñuelas y en trucos, sino que le den a este país lo que merece".

Preguntada sobre las declaraciones de la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, en las que afirmaba que "gobernar con el PSOE es peligroso", Susana Díaz ha opinado que "cuando uno quiere ser útil en política" y serlo "desde la izquierda" se debe "trabajar por arrimar el hombro", dejando de lado intereses partidarios.

Ha señalado así que la voluntad de todas las personas de izquierdas tiene que ser "proteger la igualdad de oportunidades y los servicios públicos" frente a quienes quieren "hacer negocio con lo que es de todos", abogando en este sentido por "poner el diálogo y la generosidad por encima de los intereses particulares".

"A mí no me va a escuchar debilitando ese tipo de posiciones de izquierdas de protección de la igualdad de oportunidades sino todo lo contrario", ha advertido la secretaria general del PSOE-A.