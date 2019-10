Susana Díaz critica los "espasmos demoscópicos" de Rivera y la "impostura" de Casado

455641.1.500.286.20191007115937

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este lunes los "bandazos" y los "espasmos demoscópicos" del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al que ve "desquiciado" y "no reconoce" en los últimos meses, toda vez que ha afeado la "impostura" del presidente del PP, Pablo Casado. "Ahora se deja barba y ya es otro", ha ironizado.

Así lo ha señalado en el turno de preguntas en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Fujitsu, Orange y Laboratorios Vir, al ser preguntado por los últimos movimientos políticos de estos dos dirigentes.

Díaz ha reconocido que tiene "un cariño grande" por Rivera, aunque ahora no lo reconoce al "entregarse al bloque de las derechas" y "haciendo ver que no pactaba con ultraderecha y sí lo hacía".

En este sentido, ha reprochado a Rivera el cambio de criterio "según sus intereses" al ofrecer ahora pactar con el PSOE para llegar a un gran acuerdo que desbloquee la formación de un Gobierno. Esto, a su juicio, "acaba con una desconfianza brutal dentro y fuera de su partido". "Nadie lo cree. De tanto bandazo, al final, no te cree nadie", ha advertido la secretaria general del PSOE-A.

Preguntado por el giro al centro del presidente del PP, Pablo Casado, ha llamado la atención sobre "la impostura" que, a su juicio, "no es creíble" y, a modo de ejemplo, ha reconocido que, en su caso, ella ha estado "unos meses sin venir a un desayuno de este tipo porque si vienes y dices lo que no crees, no eres creíble".

En el caso de Casado, la secretaria general del PSOE-A ha señalado que cuando no se es creíble, "te saltan las costuras" como, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Casado no podía decir las barbaridades de abril; se deja barba y ahora hace ver que es otro", ha criticado. "O eres creíble o no lo eres. Yo soy la misma", ha cerrado.

La que fuera presidenta de la Junta, que ha entendido la sensación de "hartazgo" con la que la ciudadanía ha iniciado esta repetición de elecciones y ha criticado "el bloqueo institucional" porque "hay quien no quiere ver lo que la gente ha votado", ha apuntado que debe gobernar aquella fuerza que es capaz de reunir el mayor apoyo parlamentario y ha criticado "lo fácil que es envolverse en la bandera" aunque "a la hora de la verdad no hay tantos patriotas".

Así, ha asegurado que en el último discurso de investidura de Pedro Sánchez, este buscó que el centro izquierda se sintiera representado, "más que guiños hizo puentes", pero ha afeado que no fuera posible por los "intereses partidistas de algunos".

"La derecha no fue capaz de anteponer los derechos de España como sí hicimos nosotros con Mariano Rajoy", cuando el PSOE se abstuvo para que este fuera presidente del Ejecutivo. "Hemos tardado dos años en superarlo, pero ellos no han sido capaces de dejar a un lado sus intereses". Frente a esto, ha pedido que "el patriotismo no sea de salón, sino con medidas generosas".

"EQUIDAD ES LA MEJOR FORMA"

"Tenemos demasiadas incertidumbres y hace falta estabilidad y confianza", ha subrayado Díaz, quien ha señalado que la equidad es el mejor patrón para que la economía crezca para todos y ha recordado que "se han vivido crisis gestionadas por la derecha, con mucho sufrimiento".

Así, ha indicado que el próximo 10 de noviembre se puede decidir cómo queremos afrontar esta "incertidumbre" y "la equidad es la mejor decisión posible" y, en este sentido, "lo mejor que puede pasar a España es un gobierno presidido por Pedro Sánchez que desarrolle las medidas incipientes".

MÁS PAÍS

Preguntada sobre el partido Más País y sus posibles resultados en Andalucía, ha recordado sus palabras en las que señaló que "eran dos amigos que se peleaban" en referencia a Pablo Iglesias, líder de Podemos, e Íñigo Errejón, líder de Más País, y tenían que "repartir los colegas". Declaración en la que se ha reafirmado teniendo en cuenta que "los que eran cabeza de lista en Podemos, ahora son en Más País".

Díaz ha asegurado que esto sería impensable en un partido de 140 años de historia y ha asegurado que "el sumatorio de ambos partidos será cero". "Es el mismo espectro con dos marcas, ahora concurren con dos papeletas", ha apuntad.

Por último, ante su posible citación en la comisión de investigación sobre la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) creada en el Parlamento autonómico, la expresidenta de la Junta lo ha dado "por hecho" como "parte del ritual electoral andaluz".

"Con el mismo criterio de pedir mi citación, irá también Juanma Moreno --presidente de la Junta--. Yo no estaba y él tampoco", ha asegurado, para acabar diciendo que "toda campaña que se precie, comparecencia a la que yo voy".