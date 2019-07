Susana Díaz será jefa de la oposición toda la legislatura con ilusión de volver a optar a la Junta

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha manifestado este lunes que estará como jefa de la oposición toda la legislatura y que su ilusión es volver a optar a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Así se ha pronunciado Díaz en una entrevista con la Cadena Ser recogida por Europa Press, donde ha indicado sobre el hecho de quedarse como líder de la oposición que es lo que ha decidido y lo que desea hacer, al tiempo que se lo debe al más del millón de andaluces que votaron al PSOE-A en las pasadas elecciones autonómicas.

Tras indicar que cuando alguien pierde el Gobierno, lo habitual es que busque otra salida, ha insistido en que ella se mantendrá como líder de la oposición porque se lo debe a ese más de millón de andaluces, y ha añadido que el PSOE-A está en condiciones de llegar al Gobierno andaluz "cuanto antes": "Vamos a trabajar con firmeza, coherencia y mucha responsabilidad para hacerlo".

Preguntada sobre si en sus planes está repetir como candidata a la Presidencia de la Junta y como secretaria general del PSOE-A en el próximo congreso del partido, ha indicado que si sus compañeros la apoyan cuando llegue ese momento, es su ilusión, a lo que aspira y para lo que tiene fuerzas y ganas.

Asimismo, ha señalado que está muy agradecida del "apoyo, del cariño, de la colaboración y del diálogo permanente" que tiene con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Ha indicado que ella y Sánchez son los primeros que tienen "superado" lo que ocurrió en el último congreso federal: "Yo no estoy dispuesta a que nadie hable de sanchistas y de susanistas, porque somos todos socialistas y remamos en la misma dirección y sabemos a lo que nos tenemos que enfrentar, que son a tres derechas que están mostrando la cara más cruel y salvaje de la involución y la regresión. Ante eso, los socialistas tenemos que estar unidos para que cuanto antes volvamos al Gobierno de Andalucía", que es también unos de los objetivo de Sánchez.

Ha insistido en que ella va a trabajar al lado de Pedro Sánchez, "arrimando el hombro" en todo lo que sea necesario.

GOBIERNO FRÁGIL QUE DEPENDEN DE LA EXTREMADERECHA

De otro lado, Susana Díaz ha insistido en que Andalucía cuenta hoy con un Gobierno "frágil", que no tiene estabilidad porque depende, como se ha visto durante el pasado debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para este año, de la "voluntad de la extrema derecha y no va poder aprobar nada que no tenga "la autorización y el beneplácito" de Vox.

Respecto a la baja médica que se ha acogido el presidente del grupo parlamentario de Vox, Francisco errano, tras la polémica que generaron sus palabras en contra de la sentencia del Tribunal Supremo sobre La Manada,

ha manifestado que ese mismo partido se ha dado cuenta de las consecuencias que han tenido entre la gente esas declaraciones lamentables de un diputado andaluz que "denigró a la justicia, atacó a las mujeres e incluso defendió a los violadores. Fue brutal". Después de ello, según ha apuntado, Serrano decide darse de baja el mes de julio, que sumado con agosto, son "dos meses de vacaciones" para ya no volver hasta septiembre.

Sobre el acuerdo para la renovación de la RTVA y otros órganos de extracción parlamentaria, ha indicado que el PSOE-A ha dado una lección de coherencia, porque estando en la oposición, ha hecho lo que no quiso hacer el PP-A cuando estaba en la oposición en anteriores legislaturas, eso es, llegar a un acuerdo por el bien de Andalucía. Ha indicado que es evidente que a este tipo de acuerdos sólo se llega si el PSOE está en la oposición, porque tiene esa voluntad de llegar a acuerdos que el resto de partidos, cuando están en la oposición, no tienen.

Susana Díaz ha indicado que el gobierno "del cambio" como lo denominan los partidos que lo integran se ha notado en algunas cuestiones: Han subido los conciertos privados de la educación en Andalucía a costa de la educación pública; se están "maquillando" los datos del Servicio Andaluz de Salud para justificar las privatizaciones, y hay una cesión frente a los derechos de las personas, porque el Ejecutivo se tiene que "plegar a la involución, la regresión y lo que quiera la extrema derecha".

Susana Díaz ha recalcado que le preocupa especialmente que se pierdan derechos en esta comunidad, porque es evidente que se están "dando pasos atrás".

Sobre las palabras del consejero de Salud, Jesús Aguirre, relativas a que el anterior Ejecutivo andaluz "falseó" listas de espera y que se han encontrado a pacientes "escondidos en los cajones", Díaz ha manifestado que no se puede estar todo el día "difamando" para ocultar los verdaderos intereses y lo ha instado a que si tiene algo que denunciar, acuda a los tribunales. Ha añadido que además este señor es el que compara el aborto "con un chupetón" y que desprestigia a los profesionales sanitarios "diciendo que son unos vaguetes".

"Si tiene alguna duda sobre el rigor del anterior Gobierno, tardando está en acudir a los tribunales", ha apuntado Díaz, para quien Aguirre nos tiene acostumbrados a hablar "como si estuviera en la barra de un bar permanentemente".

En cuanto a la críticas sobre la situación financiera heredada, ha manifestado que ella quisiera, cuando el PSOE-A vuelva a la Junta, encontrarse las cuentas de la comunidad como su Gobierno se las dejó al actual Ejecutivo de PP-A y Cs. Ha añadido que los socialistas dejaron una Junta de Andalucía saneada, que paga a los proveedores en un tiempo por debajo a la media de España, que crece económicamente y que cumple con los objetivos de déficit.

"Yo me apunto a eso. Olajá, cuando volvamos los socialistas, nos dejen las cuentas igual de bien que se las dejamos nosotros a ellos", ha indicado Díaz, que ha añadido que cuando alguien es "incapaz o quiere justificar su falta, en estos momentos, de posibilidad de liderar un gobierno estable y con solvencia, se dedica a lamentarse". Ha manifestado que en 36 años, el PP-A se podía haber preparado un proyecto atractivo para Andalucía, y, sin embargo, lo único que está haciendo es dedicarse a los "montajes, a inventarse cosas y mentiras y a llorar sobre la leche derramada".