2 de julio de 2019

Susana Díaz pide "responsabilidad" a PP, Cs y Podemos ante la investidura: "Repetir elecciones no sería bueno"

GRANADA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha insistido este martes en reclamar "responsabilidad" a PP, Ciudadanos (Cs) y Unidas Podemos ante el debate de investidura que se desarrollará los días 22 y 23 de julio, apuntando que una repetición de elecciones no sería bueno para los españoles.

En declaraciones a los periodistas en Granada, Susana Díaz ha manifestado que esos partidos tienen que tener responsabilidad y no hacer "más daño" a los ciudadanos porque llevar a España a una repetición de elecciones no sería bueno para los ciudadanos.

"Deben actuar con responsabilidad y cuando uno no tiene alternativa para formar un gobierno tiene que dejar que el partido que ha ganado legítimamente las elecciones, el PSOE, forme un gobierno cuanto antes con Pedro Sánchez al frente", ha dicho.

Ha añadido que esto le vale tanto para los que se "dan golpes de pecho y se envuelven en la bandera de España, pero a la hora de la verdad no tienen la más mínima generosidad con su país", en referencia a PP y Ciudadanos, como para Unidas Podemos, porque sería la segunda vez que Pablo Iglesias impidiera que hubiera un un presidente socialista en España.

"Eso se lo tiene que hacer mirar y sus intereses personales no pueden estar por encima de los intereses de la izquierda y del país, que con claridad ha dicho que quiere un gobierno socialistas, progresista y de izquierda", según Díaz.

En su opinión, "no es momento de egoísmos personales ni de falsos patriotas de palabra que se envuelven en banderas y que a la hora de la verdad no tienen la más mínima generosidad con nuestro país". Ha recalcado que esos partidos no pueden seguir "castigando" a los españoles impidiendo que el Gobierno eche a andar.