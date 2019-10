Susana Díaz urge una respuesta contundente de la UE a Trump: "O se le paran los pies o caerán otros productos y países"

EL CARPIO (CÓRDOBA), 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha urgido este viernes a la Unión Europea (UE) una respuesta "ponderada, contundente e inmediata" frente a la decisión de la Administración estadounidense de Donald Trump de imponer aranceles a determinados productos, que afectan especialmente a Andalucía, pues, según ha avisado, "o se le pone freno y se le paran los pies o en el futuro inmediato caerán otros productos y otros países".

Así se ha pronunciado Susana Díaz en declaraciones a los periodistas tras visitar el Ayuntamiento de la localidad cordobesa de El Carpio y antes de acudir a las instalaciones de Pastas Gallo, donde ha mostrado su preocupación por la referida decisión unilateral adoptada por Estados Unidos.

Ha recordado que cuando los aranceles planeaban sobre la aceituna negra de mesa ya avisó a las instituciones europeas de que "si en ese momento, con contundencia, no se le trasladaba a la Administración de Trump que no se le iba a permitir, vendrían otros productos, y desgraciadamente así ha sido".

Tras señalar que los aranceles anunciados afectan a sectores "vitales" para la economía andaluza como por ejemplo el aceite, Susana Díaz ha hecho hincapié en que "debe haber una respuesta ponderada, contundente e inmediata por parte de las instituciones europeas".

Asimismo, ha indicado que ha pedido al Gobierno andaluz "que se ponga al lado del Gobierno de España" pues "tenemos que arrimar el hombro para defender juntos ante la UE lo que va a ser vital en el sector agroalimentario andaluz".

"Toca que todo el mundo arrime hombro y apoye a los productores del sector para que la UE responda de manera ponderada, inmediata y que así haya seguridad y confianza en un sector que es clave en Andalucía", ha abundado la líder socialista.

Con todo, Susana Díaz reclama que la UE responda "ante una administración que demuestra que no tiene sentido de la medida, que no entiende que las relaciones comerciales en el ámbito internacional no pueden pasar por aquí, y que se mueve a golpe de impulso y espasmo con las consecuencias tan dañinas que pueden tener para miles ciudadanos".

Del mismo modo, ha insistido en que la UE "tiene que proteger a todos sus países y a todos sus productores", así como que el reto de países también tienen que dar una respuesta inmediata "de manera solidaria y colectiva" porque, como ha agregado la secretaria general del PSOE-A, "formamos parte de un proyecto que vale la pena, un proyecto común y se debe defender al conjunto de miembros que forman parte de la UE y a sus familias".