Teresa Rodríguez: Podemos debería pensar en apoyar a Sánchez si acepta derogar reforma laboral y LOMCE

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez cree que su partido debería plantearse su apoyo al PSOE si se compromete a derogar la reforma laboral, la Lomce, a blindar las pensiones con el IPC, subir el Salario Mínimo Interprofesional a 1.200 euros o a adoptar medidas contra el cambio climático: "Ahí es donde habría que pensarlo, pero quiero ver ese documento primero".

Sin embargo, piensa que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no tiene voluntad de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos y que les ha para su investidura.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha sido su incorporación a la actividad política tras estar de baja por maternidad, Teresa Rodríguez ha expresado su preocupación por la situación estatal y su preferencia por que se forme un gobierno "que asuma lo antes posible retos que son impredecibles para la gente corriente".

En este marco, ha considerado "insólito" que "hay una absoluta falta de voluntad de acuerdo por parte de la fuerza llamada a formar gobierno, el PSOE" y ha censurado que Sánchez "no ha gastado ni un poco de su energía en tratar de formar gobierno" y, además, "ha puesto sobre la mesa un documento inasumible o veta al candidato de la fuerza a la que llama socio preferente".

"Está claro que el PSOE ha decidido que le conviene más repetir elecciones y que lo que es necesario, como regular los alquileres o el precio de la luz, está en segundo lugar", ha abundado la dirigente andaluza del partido morado.

Así, ha rechazado los últimos puestos que ha ofrecido el PSOE fuera del Gobierno a Unidas Podemos porque, a su juicio, esos cargos "deberían estar profesionalizados". Rodríguez cree que esta oferta "parte de la cultura política del PSOE que aquí, en Andalucía, conocemos de sobra y que el PP también haciendo de sobresaliente, y que es colocar a amigotes en puestos intermedios, unos puestos que deberían estar profesionalizados los ofrecen como puestos políticos".

Con todo, la líder de Podemos Andalucía ha censurado que "ha habido una humillación sistemática --por parte del PSOE-- hacia la fuerza sobre la que dice querer tener un socio preferente".

Sobre el documento que ha trasladado el PSOE a Unidas Podemos para la investidura, Rodríguez ha señalado que "no hay un compromiso claro para acabar con la reforma laboral, ni propuestas claras para regular los alquileres, para controlar los precios de la electricidad y el agua, o para acabar con el cambio climático". "Ese es el gobierno que Sánchez pone sobre la mesa y creo que no es nuestro gobierno", ha apostillado.

Así, ha rechazado que Unidas Podemos pueda a apoyar un gobierno del PSOE "para continuar como estamos" pues defiende utilizar los votos que ha obtenido la fuerza de la que forma parte "para cambiar la realidad".

De este modo, Rodríguez cree que Unidas Podemos debería plantearse su apoyo al PSOE si se compromete a derogar la reforma laboral, la Lomce, a blindar las pensiones con el IPC, subir el Salario Mínimo Interprofesional a 1.200 euros o a adoptar medidas contra el cambio climático: "Ahí es donde habría que pensarlo, pero quiero ver ese documento primero".

Así, espera que no se repitan las elecciones, que el PSOE reflexione y ponga sobre la mesa sus compromisos electorales, toda vez que ha recordado que Sánchez, cuando se enfrentó a Susana Díaz en las primarias del PSOE, "dijo a boca llena que iba a derogar la reforma laboral" pero ahora, cuando llega al poder, "dice que quitará algunas cosillas pero que se mantiene la reforma laboral del PP".

El apoyo de Unidas Podemos, en opinión de la líder andaluza de Podemos, "depende del PSOE que sea, y esperamos que esté a la altura de sus votantes y de su programa electoral" porque "hay esperar algo más de un gobierno que se dice de cambio y progresista" que un documento "que no cambia nada en lo esencial".

BUENA RELACIÓN CON IGLESIAS

Sobre su relación con Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez ha dicho que es buena dentro de las discusiones políticas pues tienen opiniones diferentes en lo político que han expresado de forma clara "no en pocas ocasiones". De hecho, asume que por su parte ha sido a veces "demasiado claramente".

En cualquier caso, ha desvinculado las discrepancias políticas, que son legítimas, de las relaciones personales, mientras entiende que "la biodiversidad es la garantía de supervivencia de cualquier ecosistema ya que con una sola opinión estaríamos avocados a equivocarnos".

Ha dicho que no vuelve con intención de morderse la lengua, pero entiende que "hay una cosa en política importante, el qué y el cuándo, y aunque uno puede tener opinión muy firme sobre algo, tiene que elegir momento para decirla, y yo a veces no miro el momento". "No quiero morderme la lengua, se me conoce por intentar decir las cosas como las pienso, con el corazón en la mano, pero soy muy leal a mi proyecto", ha asegurado.

En clave andaluza, sobre Adelante Andalucía, coalición que encabeza junto a IU, ha explicado que es una fuerza política de carácter andaluz, "que tiene voluntad de ser andaluza porque es necesaria una fuerza que piense en tierra especialmente castigada por paro y la subsariedad económica" y que desea dar cumplimiento, como entiende que es su obligación, a los documentos asamblearios aprobados en Andalucía, "donde aspiramos más autonomía y andalucismo, pero dentro de proyecto estatal que se llama Podemos".