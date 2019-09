Teresa Rodríguez: Sánchez está "deseando el apoyo" de Rivera para un pacto entre PSOE y Cs

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado este martes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está "deseando el apoyo, desde el principio" del presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, para sacar adelante su investidura y ha expresado que no le extrañaría que finalmente hubiera un pacto entre el PSOE y Ciudadanos.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Teresa Rodríguez se ha pronunciado así después de que Rivera haya pedido por carta a Sánchez una reunión urgente para que firme las condiciones que pone Cs para su investidura.

"Supongo que a Rivera no le llega la camisa al cuello con la convocatoria de elecciones", ha expresado Rodríguez, para quien el dirigente de Cs "le va a hacer un favor a Pedro Sánchez, que estaba deseando un apoyo desde el principio".

Rodríguez ha recordado que las bases del PSOE decían "que con Rivera no", y, al final, "Rivera en la horma del zapato de Sánchez".

"Veremos a ver qué pasa en el día de hoy", según ha apuntado la dirigente andaluza de Podemos, quien ha considerado que no sería nada "insólito" un pacto entre PSOE y Cs, porque en Andalucía ya "lo hemos catado". "No me extrañaría, pero me pone los vellos de punta", ha indicado Rodríguez, quien se ha mostrado convencida de que un pacto entre ambas formaciones supondría quitar impuestos a los ricos, mantener las reformas laborales y, en definitiva, "que gobierne el Ibex 35".

La dirigente de Podemos Andalucía ha expresado en tono irónico que el pueblo de izquierdas "votando en las pasadas elecciones generales para que se apliquen reformas neoliberales de la derecha más recalcitrante que es ahora la derecha de Ciudadanos".

Teresa Rodríguez se ha mostrado convencida de que la negociación entre PSOE y Unidas Podemos ha fracasado porque desde un principio los socialistas no querían llegar a un acuerdo. Tras defender las medidas muy "concretas y sensatas" que Podemos puso en la mesa durante la negociación, Rodríguez ha señalado que, no obstante, "alguien en el PSOE ha convencido a sus líderes de que es mejor repetir elecciones porque les puede ir mejor" y se pueden captar más votos de la derecha e incluso de la izquierda.

"Creo que la repetición de elecciones estaba en mente del PSOE desde el primer día que se sentó a no negociar", ha indicado la dirigente andaluza de Podemos, quien no es partidaria de una repetición de elecciones, que sólo pueden generar desánimo en la ciudadanía y una baja participación de los votantes de izquierda.

Ha insistido en que siempre ha habido un "guión preescrito del PSOE, pensando que va a recuperar un escenario donde el bipartidismo vuelva".

RELACIONES CON EL PSOE EN ANDALUCÍA

En cuanto a las relaciones entre Podemos y el PSOE en Andalucía, Teresa Rodríguez ha señalado que en su momento dijo que entrar en un Gobierno con Susana Díaz "ni muerta", pero que, sin embargo, no se le caerían "los anillos en ningún momento si para evitar un gobierno de las derechas tuviera que votar una investidura del PSOE".

"No voy a propiciar con mi actitud un gobierno de derechas", ha recalcado Rodríguez, quien ha añadido que, no obstante, nunca entraría en un Gobierno con el PSOE-A porque ese partido tiene una "enorme capacidad de quedarse y apropiarse de los logros" de la izquierda y hacer partícipe a sus socios "de sus contradicciones", como los recortes en educación o sanidad.

Ha reconocido que no se entendía con Susana Díaz cuando ésta era presidenta de la Junta de Andalucía, lo que no quita que Podemos haya llegado a acuerdos con el PSOE-A en la pasada legislatura en el Parlamento, como el relativo a la financiación autonómica.