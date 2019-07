29 de julio de 2019

El Tribunal Supremo avala la actuación de UPA en el despido laboral de Agustín Rodríguez

JAÉN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado en un auto la actuación de UPA en el despido laboral del que hasta mayo de 2016 fuera secretario general de UPA Andalucía y secretario de UPA Jaén, Agustín Rodríguez, que también fue cesado y expulsado de la organización.

Aunque inicialmente el Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla dio la razón a Rodríguez, el TSJA en abril de 2018 determinó la inexistencia del despido aunque no entró a valorar el cese y expulsión de Agustín Rodríguez puesto que estos actos adoptados por la Comisión de Garantías de la UPA federal no fueron impugnados en la demanda.

El auto del TS, facilitado desde UPA, rechaza el recurso de casación interpuesto por la defensa de Agustín Rodríguez y confirma la sentencia del TSJA.

El secretario general de UPA en Jaén, Cristóbal Cano, ha indicado que la resolución del TS, contra la que no cabe recurso, evidencia que "UPA es una organización garantista que cumple con la legalidad vigente en todas sus actuaciones". También subraya que se cierra la vía judicial abierta por que fuera máximo responsable de UPA Andalucía y UPA Jaén después de su cese y el posterior proceso interno de expulsión y despido.

Para Cano, con este auto "UPA gana no solo la batalla judicial, sino también la moral", por lo que califica la decisión judicial como "una magnífica noticia, porque se demuestra que cumplimos la ley, que somos una organización garantista en todos nuestros procedimientos, ya sean laborales, sindicales o jurídicos". La sentencia del Supremo permite a UPA recuperar los 86.000 euros que tuvo que dejar de depósito una vez que la justicia rechaza la indemnización a Agustín Rodríguez.

En el auto, al igual que hizo el TSJA, se apunta que "no se puede afirmar que la relación del actor (Agustín Rodríguez) con UPA Andalucía y UPA Jaén sea laboral, pues no concurren las notas de ajenidad y dependencia típicas de la presentación laboral". Se subraya que Rodríguez "no estaba sometido al poder rector de las codemandadas y que ostentaba amplios poderes inherentes a sus cargos".

Por último, Cristóbal Cano ha incidido en que, "con el portazo judicial dado al antiguo secretario general de UPA Jaén queda claro que el daño que ha intentado hacer en la honorabilidad, legalidad y buen nombre de nuestra organización no ha conseguido ejecutarlo", al tiempo que ha recordado que en la para trabajar por los agricultores y ganaderos de la provincia y sirviendo a la entidad, no para servirnos de la misma ni apropiarnos de ella. Nadie está por encima de la Organización".

El 29 de octubre de 2015 el comité federal intervino UPA Andalucía, cesando a todos los cargos de la comisión ejecutiva. El 11 de noviembre de 2015 se le notifica a Agustín Rodríguez su cese como secretario general de UPA Andalucía. El 11 de mayo de 2016 es finalmente expulsado de la organización.